Урсула фон дер Ляєн та Кая Каллас висловили підтримку українцям після масштабного удару російських окупантів.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас записали спільне звернення до українців у зв’язку з масованими ракетними ударами РФ, стоячи поруч з кордоном Євросоюзу та Росії.

Відео звернення у себе в "Твіттері" виклала Урсула фон дер Ляєн.

Лідери записали звернення, швидше за все, в естонській Нарві, що розташована фактично на кордоні з Росією.

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Урсула фон дер Ляєн сказала, що шокована й обурена ракетними ударами по українських містах.

"Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає - за варварство і терор. Для відповідальних за це мають бути наслідки… Висловлюю щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українців цим не залякати. І українці знають, що ми будемо поруч з вами - стільки, скільки буде необхідно", - наголосила президент Єврокомісії.

"Наше чітке послання українцям - ми підтримуємо вас усіма можливими способами. Що ми справді маємо зробити - це надати вам засоби ППО від союзників, щоб Україна могла захистити свої міста і цивільне населення. Тому що Росія явно почала ескалацію і б’є по цивільних. Наші думки з постраждалими. Ми - поруч з Україною", - сказала Кая Каллас.

Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Російський диктатор Володимир Путін визнав завдання удару по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського мосту.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок масованих атак Російської Федерації по українських містах становить 11 осіб.

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