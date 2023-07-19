Глава МІ-6 заявив, що ватажок "вагнерівців" живий і перебуває на волі після заколоту.

Російський президент Володимир Путін вирішив просто відсторонитися від ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, щоб "врятувати свою шкуру", цитує CNN слова глави британської розвідувальної служби MI6 Річарда Мура.

"Він справді не пручався Пригожину, він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи добрі послуги президента Білорусі. Так що навіть я не можу заглянути в голову Путіна", - сказав Мур.

Глава МІ-6 заявив, що ватажок "вагнерівців" живий і перебуває на волі після заколоту. Однак на Путіна явно чинять внутрішній тиск, додав Мур.

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Також Мур зазначив, що сподівається, що Україна зможе взяти гору на полі бою, оскільки "зараз, схоже, мало шансів на те, що російські окупанти відновлять силу", пише, своєю чергою, з посиланням на той же виступ The Wall Street Journal.

За його словами, за останній місяць Україна повернула собі більше території, ніж Росія захопила в 2022-му, закликавши західних союзників озброювати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Мур розкритикував країни, що підтримують Росію. Особливу увагу він приділив Ірану, який допомагає Росії зброєю, та африканські диктатури за підтримку найманців з РФ.

Заколот Пригожина - що варто знати

З 23 на 24 червня колони "вагнерівців" за наказом Пригожина рушили в бік Москви, щоб змістити з посад міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Потім Путін назвав рішення Пригожина "зрадою" і "ножем у спину" і залучив до переговорів білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Після перших боїв у Воронезькій області з регулярними військами і великих втрат ВКС РФ Пригожин "клюнув" на пропозицію Лукашенка - відкотив свої колони назад у польові табори, а сам відправився в Білорусь.

Наразі доля Пригожина викликає у багатьох експертів і західних політиків питання. Відомо тільки, що офіційно ватажкові "вагнерівців" ніяких претензій не висували, зате затримали багатьох топ-військових РФ, яких підозрюють у співпраці з ПВК.

18 липня з'явилася інформація про прибуття до Білорусі шостої колони ПВК "Вагнер" з понад 100 машин. Офіційно Мінськ стверджував, що бойовики будуть "ділитися бойовим досвідом" з білоруськими "колегами".

В Україні ж не виключають, що країна-агресор задумала нові провокації на білорусько-українському кордоні. А ось полковник СБУ Роман Костенко вважає загрозу спроби вторгнення ПВК з боку Білорусі цілком реальною - якщо тільки Путіну захочеться знищити найманців фізично.

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