Поліція змогла знайти сина пана Гуо за допомогою ДНК-тесту.

Китаєць знайшов сина після 24 років пошуків - за цей час він проїхав на мотоциклі по всій країні понад 500 тисяч кілометрів.

Його історію розповідає BBC.

У 1997 році сина Гуо Гангтанга викрали торговці людьми у віці двох років біля їхнього будинку в провінції Шаньдун.

За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, поліція змогла знайти сина пана Гуо за допомогою ДНК-тесту.

Як повідомляє Global Times, двох підозрюваних вистежили та арештували. Вони планували викрадення дитини, щоб потім її продати. Побачивши сина пана Гуо, який грався один біля свого будинку, підозрювана жінка на прізвище Тан, схопила його і відвезла на автовокзал, де чекав її партнер, пан Ху. Потім пара сіла на міжміський автобус до сусідньої провінції Хенань, де і продала дитину. За даними місцевих ЗМІ, син пана Гуо досі жив у цій провінції.

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Після того, як його сина викрали у 1997 році, пан Гуо їздив у понад 20 провінцій по всій країні на мотоциклі, намагаючись знайти сина. Під час пошуків він ламав кістки в ДТП, стикався з грабіжниками і пошкодив десять мотоциклів. Також він витратив усі свої заощадження, спав під мостами та жебракував, коли в нього закінчувались гроші.

На основі цієї історії у 2015 році навіть зняли фільм.

Шукаючи свого сина, він став відомим членом організацій зниклих безвісти в Китаї і допоміг щонайменше семи батькам возз'єднатися зі своїми викраденими дітьми.

"Багато батьків, мабуть, давно б здалися. Він такий дивовижний, і я справді радий за нього", - йдеться в одному з дописів у китайській соцмережі Weibo.

"Тепер, коли дитину знайшли, буде лише щастя", - сказав пан Гуо журналістам.

Викрадення дітей у Китаї дуже поширена історія - щороку там викрадають 20 тисяч дітей.

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Автор: Денис Прядко