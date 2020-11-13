Президент Білорусі Олександр Лукашенко може тимчасово передати владу якійсь довіреній особі, як це зробив Володимир Путін, передавши на одну каденцію (з 7 травня 2008 до 7 травня 2012 року) президентську посаду Дмитру Медведєву.
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Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Курейчик. Він припустив, що президентську посаду тимчасово може обійняти нинішній голова уряду або "хтось з силовиків".
Оцінюючи обіцянку Лукашенка провести нові вибори, Курейчик сказав: "Вибори за системою Лукашенка - це не вибори, а імітація. Так було останні 26 років. Він обіцяє нову конституцію, згідно з якою, мабуть, буде ще більш посилена його влада. І цю владу він збирається комусь передати. Підозрюю, що під цією операцією "вибори" буде спроба передати владу, як свого часу Путін передав Медведєву - комусь довіреному з його власного кола. Я думаю, що на це може піти нинішній прем'єр-міністр Білорусі або хтось із силовиків, хто пообіцяє Лукашенку безпеку і втримати його систему влади".
Опозиціонер додав, що режим Лукашенка "остаточно звіріє і переходить до репресій, які пов'язані з небезпекою для життя громадян".
"У такому випадку і ООН, і Європа, і новий президент США Байден реагуватимуть значно жорсткіше, ніж до цього. Лукашенко намагається виправдатися, що навколо вороги, світова змова і "кольорові" революції. Але він просто втратив популярність серед громадян, і громадяни хочуть його змінити. А він тримається за владу і застосовує для цього апарат неймовірного насильства", - заявив він.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що гарантує проведення нових виборів у країні, "якщо цього захоче народ".
Що відбувається в Білорусі: Хроніка протестів
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
- Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.
- Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.
- У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.
- Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка не легітимним президентом.
- 16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.
- 17 серпня підприємства по всій Білорусі почали страйкувати.
- Лукашенко перед працівниками МКЗТ заявив: "поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".
- Білоруська опозиція створила Координаційну раду, мета якої - забезпечити транзит влади.
- Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що може залучити армію для розгону протестувальників. Також про готовність застосування бойової зброї проти протестувальників заявили й в білоруському МВС.
- 15 Вересня Верховна Рада України прийняла заяву щодо подій у Білорусі. Нардепи назвали вибори нечесними, засудили репресії і підтримали введення Євросоюзом санкцій проти білоруських чиновників.
- 17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах і визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.
- Країни Заходу запровадили санкції проти Лукашенка та представників його режиму. До них планує долучитися й Україна.
- 26 жовтня в Білорусі розпочався безстроковий загальнонаціональний страйк.
- У Мінську ввечері 12 листопада помер протестувальник Роман Бондаренко, якого 11 листопада невідомі особи в масках викрали з так званої "площі Змін". Це викликало чергову хвилю протестів в Білорусі.
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