Опозиціонер оцінив тактику режиму Лукашенка.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може тимчасово передати владу якійсь довіреній особі, як це зробив Володимир Путін, передавши на одну каденцію (з 7 травня 2008 до 7 травня 2012 року) президентську посаду Дмитру Медведєву.

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Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Курейчик. Він припустив, що президентську посаду тимчасово може обійняти нинішній голова уряду або "хтось з силовиків".

Оцінюючи обіцянку Лукашенка провести нові вибори, Курейчик сказав: "Вибори за системою Лукашенка - це не вибори, а імітація. Так було останні 26 років. Він обіцяє нову конституцію, згідно з якою, мабуть, буде ще більш посилена його влада. І цю владу він збирається комусь передати. Підозрюю, що під цією операцією "вибори" буде спроба передати владу, як свого часу Путін передав Медведєву - комусь довіреному з його власного кола. Я думаю, що на це може піти нинішній прем'єр-міністр Білорусі або хтось із силовиків, хто пообіцяє Лукашенку безпеку і втримати його систему влади".

Опозиціонер додав, що режим Лукашенка "остаточно звіріє і переходить до репресій, які пов'язані з небезпекою для життя громадян".

"У такому випадку і ООН, і Європа, і новий президент США Байден реагуватимуть значно жорсткіше, ніж до цього. Лукашенко намагається виправдатися, що навколо вороги, світова змова і "кольорові" революції. Але він просто втратив популярність серед громадян, і громадяни хочуть його змінити. А він тримається за владу і застосовує для цього апарат неймовірного насильства", - заявив він.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що гарантує проведення нових виборів у країні, "якщо цього захоче народ".

Що відбувається в Білорусі: Хроніка протестів

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.

Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка не легітимним президентом.

16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.

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Автор: Андрій Василюк