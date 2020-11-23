За рахунок цього Захід може отримати шанс схилити на свій бік білорусів, навіть не докладаючи особливих зусиль.

В лавах учасників протестів у Білорусі є як люди, прихильні до Заходу, так і ті, хто бажає більшої інтеграції з Росією. На початку протестів у серпні справа навіть інколи доходила до сварок між демонстрантами. Але ці розбіжності в поглядах втратили значення в ту пить, коли ОМОН почав жорстоко атакувати людей на вулицях.

Сьогодні в Білорусі має значення лише одне: "Ти за Лукашенка чи проти нього?" , - пише Gazeta Wyborcza.

Читайте такожКраїни Балтії розширили санкційний список проти режиму ЛукашенкаТривала політична криза в Білорусі змусила сусідів якось реагувати. Захід, який до 9 серпня мовчки підтримував Лукашенка і вважав, що збереження статус-кво - це найкращий вихід, був притиснутий до стіни безпрецедентною хвилею репресій на Європейському континенті. Шоковані насильством, європейські столиці стали солідарними з білорусами на вулицях.

Москва підтримала диктатора, за рахунок чого він тримає владу у своїх руках досі. Але це рішення вплинуло на ставлення білорусів до Росії. На ці зміни вказують результати опитувань, проведених у вересні й листопаді "Білоруською аналітичною майстернею" на чолі з соціологом Андрієм Вардамацьким. У листопаді кількість прихильників союзу з Росією скоротилася в Білорусі у порівнянні з вереснем на 11%. Таких в країні тепер 40%. Водночас, прихильників ЄС стало більше на 6% (в листопаді таку позицію займають 33% білорусів).

Gazeta Wyborcza визнає, що в авторитарних умовах результати будь-яких опитувань викликають сумніви. Адже люди часто бояться висловлювати свої справжні погляди через страх перед переслідуванням. Однак, інших даних про "температуру в суспільстві" немає. Про розчарування політикою Росії все частіше можна почути на білоруських вулицях.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Лікарі Білорусі погрожують Лукашенку масовими звільненнямиПереконання, що без підтримки Володимира Путіна білоруський автократ Олександр Лукашенко вже б втратив владу, дуже популярне в Білорусі. Російський лідер справді допоміг білоруському колезі зберегти владу. Однак, така поведінка має свою ціну. До цього часу Білорусь була найбільш проросійською країною Європи. Більшість її мешканців, як і Лукашенко, вважають, що білоруси й росіяни - це "один народ". Сприяє цьому домінування російської мови і російських ЗМІ, а також історична політика Мінська, яка завжди наголошувала на зв'язках між країнами.

Підтримка Лукашенка з боку Кремля була природною і зрозумілою, коли він був найбільш популярним політиком Білорусі. Але тепер ситуація змінилася. Підтримка політичного банкрута, який утримує владу за допомогою грубої сили і проти якого виступають люди, лояльні до Росії, - це вже інша справа.

Видання пише, що Лукашенко вдається до дедалі більших репресій. Лише насильство дозволяє йому тримати владу в своїх руках. Російська підтримка такої моделі влади сприяє також втраті білоруських ілюзій щодо Москви.

"В результаті війни проти України Володимир Путін став найбільш ненависним іноземним політиком в цій країні. Тепер, підтримуючи Лукашенка, він знову на шляху до повторення такого "успіху" ще й в Білорусі", - пише видання.

Читайте такожЄвросоюз ввів персональні санкції проти Лукашенка та його оточенняІ хоч в короткій перспективі підтримка Кремля дозволить Лукашенку зберегти владу, це може також створити глибокі передумови для остаточного виходу Білорусі з ведмежих обіймів східного сусіда. До 9 серпня демократія в країні вважалася джерелом загрози для посилення співпраці з Росією. Після того дня через російську підтримку Лукашенка це змінилося.

Захід повинен лише уникнути іміджевих помилок в Білорусі й виявити масштаби російської підтримки для білоруського автократа. Решту зробить сама Москва і її ненависний білоруський союзник.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Переклад: Лесь Димань