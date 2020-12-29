Викриття команди агентів ФСБ, які намагалися отруїти хімічною зброєю "новачок" опозиціонера Олексія Навального, росіяни "посипають" анекдотами. Найчастіше в них йдеться про аса розвідки з радянського кіно Штірліца.
Наприклад, в одному з анекдотів йдеться: Штірліц йшов по Берліну, старанно намагаючись дотримуватись конспірації. Але щось підказувало перехожим, що він - шпигун з Росії. Може шапка-будьонівка на голові? Чи парашут, який тягнувся за ним? А може автомат Калашникова на плечі?
В кожному жарті, яка кажуть, є частка жарту. І не обов'язково велика, - пише Gazeta Wyborcza.
З отрутою в кишені
В 2016 році агенти ГРУ переслали в Сербію 100 тисяч доларів, щоб профінансувати спробу державного перевороту в Чорногорії. І для цього вони скористалися послугами американської компанії Western Union. Як адресу відправника вони вказали: "Москва, Хорошевське шосе, 76Б". За цією адресою розташована штаб-квартира ГРУ, яку росіяни називають "Акваріумом".
В 2018 році у Нідерландах затримали чотирьох хакерів, які з автомобіля, припаркованому поряд з будівлею Організації заборони хімічної зброї в Гаазі, намагалися проникнути в комп'ютери міжнародного органу. Було зовсім не складно з'ясувати, що вони з ГРУ. З собою в затриманих був чек за проїзд в таксі, яке привезло їх в аеропорт "Шереметьєво" в Москві. Туди затримані приїхали з адреси на Несвіжському перевулку в столиці Росії, за якою знаходиться Центр спецзавдань російської військової розвідки.
Читайте також"Репутації вже немає": російський історик спрогнозував наслідки отруєння Навального для всієї РФАгенти, які намагалися отруїти Юлію і Сергія Скрипалів у Великій Британії, теж допомогли себе викрити. Один з них - полковник ГРУ Анатолій Чепіга - вирушив на супер таємне завдання з ампулою "новачка" в кишені стильної куртки з логотипом альпійського курорту, який одразу привертає увагу. Завдяки цьому його було досить легко знайти на записах з камер спостереження на вулицях Лондона чи Солсбері, де він скоїв замах.
Загін ФСБ, який намагався отруїти "новачком" Навального, теж залишив за собою багато виразних слідів. Наприклад, один з агентів Олексій Александров, попри всі заборони, користувався особистим мобільним телефоном. Завдяки цьому можна було точно встановити, що в момент замаху на Навального він був близько до жертви.
Розваги шпигуна на весіллі
Окружний суд Калінінграду нещодавно відправив Антоніну Зіміну на 13 років за ґрати. А її чоловік Констянтин Антонець отримав 12 років ув’язнення. Їхня провина полягала в тому, що вони нібито викрили капітана ФСБ Максима Денисенка. Біда нареченого і нареченої в тому, що офіцер спецслужби напросився до них на весілля, там напився і фотографувався з гостями включно з громадянами Литви. ФСБ-шник роздавав візитки, хвалився зв'язками і можливостями, обіцяв, що якщо у когось будуть проблеми, може їм допомогти за невеликі гроші.
Читайте такожDie Zeit: Путін не пробачить Навальному його насмішку над ФСБКоли фото офіцера ФСБ опинилися в соціальних мережах в Литві, спочатку наречена, а потім і наречений були арештовані в Москві. В ході слідства їх також звинуватили в пересиланні документів спецслужбам Литви. Хоча про які документи йдеться, не відомо. Бо це ж таємниця слідства. Веселий агент ФСБ не лише легковажно розважався на весіллі, але й рекламував послуги, на яких міг би непогано заробити. Але за це він так і не відповів.
"Купці" здолали "воїнів"
Ще в 2007 році генерал Віктор Черкєсов, який був другом президента Володимира Путіна і одним з найважливіших "чекістів", публічно застерігав про таких, як Денисенко. Шокувавши колег у спецслужбах і порушивши закон мовчання, він опублікував на сторінках "Коммерсантъ" драматичний маніфест: "Не можна дозволити, щоб воїнів замінили купці".
Читайте такожThe Guardian: У Росії продаються дані кожного, і це проблема для КремляРік тому серед так званих "купців" у ФСБ відзначився полковник Кирило Черкалін. Під час обшуку в нього знайшли 200 мільйонів доларів готівкою або дві тонни банкнот "сотнями". Ця рекордна колекція, як виявилося, не належала полковнику, а була так званим "общаком" (з кримінального сленгу - спільна каса банди, зібрана з награбованого) чиновників ФСБ високого рангу. Власне, ця група зазнала поразки у внутрішньому конфлікті "чекістів" за вплив на ринку корупційних послуг.
Заступник головного редактора "Нової Газети" і колишній офіцер ФСБ Валерій Ширяєв кілька днів тому зауважив, що сьогодні його колишня служба більше схожа на опричників Івана Грозного, які в 16 столітті жорстоко розправлялися з ворогами царя. Але при цьому вони безсердечно грабували підданих.
Сучасні "опричники" в перервах між нагромадженням тонн доларів, труять ворогів "трону" хімічною зброєю. "Купці" у спецслужбах зароблять ще й тим, що продають особисті дані громадян. Власне, таку базу купили активісти організації Bellingcat, щоб викрити самих агентів ФСБ, які отруїли Навального. Високопоставлені офіцери з Москви зароблять цілі статки на тому, що на весіллі в Калінінграді намагався пропонувати капітан Денисенко.
Деморалізована служба
Читайте такожПереплюнув казку про шпиль: Лавров заявив, що Навального отруїли в НімеччиніНема нічого дивного в тому, що настільки деморалізовані, неконтрольовані спецслужби відправляють на реальні завдання абсолютно непідготовлених агентів-новачків. Таким був військовий хімік Костянтин Кудрявцев, який не впізнав під час телефонної розмови Навального і розповів йому все про операцію з його отруєння. Після чогось такого Путін повинен був би викинути на вулицю своїх головним "чекістів". Але це не в його стилі. Замість цього, він, за звичкою, наказав своїм спецслужбам ще більше закрутити гвинти опозиції.
Навального отруїли: що відомо
- Навальному стало погано в літаку, на якому той летів із Томська до Москви. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська. У штабі Навального припускають, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.
- Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня. Нині він перебуває в німецькій клініці. 24 серпня у Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.
- 2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.
- 4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.
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