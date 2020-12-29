Агенти ФСБ погрузли в незаконному бізнесі й корупції, а під час завдань вони постійно зазнають невдачі, оскільки їхня мета тепер зовсім не служити вітчизні.

Викриття команди агентів ФСБ, які намагалися отруїти хімічною зброєю "новачок" опозиціонера Олексія Навального, росіяни "посипають" анекдотами. Найчастіше в них йдеться про аса розвідки з радянського кіно Штірліца.

Наприклад, в одному з анекдотів йдеться: Штірліц йшов по Берліну, старанно намагаючись дотримуватись конспірації. Але щось підказувало перехожим, що він - шпигун з Росії. Може шапка-будьонівка на голові? Чи парашут, який тягнувся за ним? А може автомат Калашникова на плечі?

В кожному жарті, яка кажуть, є частка жарту. І не обов'язково велика, - пише Gazeta Wyborcza.

З отрутою в кишені

В 2016 році агенти ГРУ переслали в Сербію 100 тисяч доларів, щоб профінансувати спробу державного перевороту в Чорногорії. І для цього вони скористалися послугами американської компанії Western Union. Як адресу відправника вони вказали: "Москва, Хорошевське шосе, 76Б". За цією адресою розташована штаб-квартира ГРУ, яку росіяни називають "Акваріумом".

В 2018 році у Нідерландах затримали чотирьох хакерів, які з автомобіля, припаркованому поряд з будівлею Організації заборони хімічної зброї в Гаазі, намагалися проникнути в комп'ютери міжнародного органу. Було зовсім не складно з'ясувати, що вони з ГРУ. З собою в затриманих був чек за проїзд в таксі, яке привезло їх в аеропорт "Шереметьєво" в Москві. Туди затримані приїхали з адреси на Несвіжському перевулку в столиці Росії, за якою знаходиться Центр спецзавдань російської військової розвідки.

Читайте також"Репутації вже немає": російський історик спрогнозував наслідки отруєння Навального для всієї РФАгенти, які намагалися отруїти Юлію і Сергія Скрипалів у Великій Британії, теж допомогли себе викрити. Один з них - полковник ГРУ Анатолій Чепіга - вирушив на супер таємне завдання з ампулою "новачка" в кишені стильної куртки з логотипом альпійського курорту, який одразу привертає увагу. Завдяки цьому його було досить легко знайти на записах з камер спостереження на вулицях Лондона чи Солсбері, де він скоїв замах.

Загін ФСБ, який намагався отруїти "новачком" Навального, теж залишив за собою багато виразних слідів. Наприклад, один з агентів Олексій Александров, попри всі заборони, користувався особистим мобільним телефоном. Завдяки цьому можна було точно встановити, що в момент замаху на Навального він був близько до жертви.

Розваги шпигуна на весіллі

Окружний суд Калінінграду нещодавно відправив Антоніну Зіміну на 13 років за ґрати. А її чоловік Констянтин Антонець отримав 12 років ув’язнення. Їхня провина полягала в тому, що вони нібито викрили капітана ФСБ Максима Денисенка. Біда нареченого і нареченої в тому, що офіцер спецслужби напросився до них на весілля, там напився і фотографувався з гостями включно з громадянами Литви. ФСБ-шник роздавав візитки, хвалився зв'язками і можливостями, обіцяв, що якщо у когось будуть проблеми, може їм допомогти за невеликі гроші.

Читайте такожDie Zeit: Путін не пробачить Навальному його насмішку над ФСБКоли фото офіцера ФСБ опинилися в соціальних мережах в Литві, спочатку наречена, а потім і наречений були арештовані в Москві. В ході слідства їх також звинуватили в пересиланні документів спецслужбам Литви. Хоча про які документи йдеться, не відомо. Бо це ж таємниця слідства. Веселий агент ФСБ не лише легковажно розважався на весіллі, але й рекламував послуги, на яких міг би непогано заробити. Але за це він так і не відповів.

"Купці" здолали "воїнів"

Ще в 2007 році генерал Віктор Черкєсов, який був другом президента Володимира Путіна і одним з найважливіших "чекістів", публічно застерігав про таких, як Денисенко. Шокувавши колег у спецслужбах і порушивши закон мовчання, він опублікував на сторінках "Коммерсантъ" драматичний маніфест: "Не можна дозволити, щоб воїнів замінили купці".

Читайте такожThe Guardian: У Росії продаються дані кожного, і це проблема для КремляРік тому серед так званих "купців" у ФСБ відзначився полковник Кирило Черкалін. Під час обшуку в нього знайшли 200 мільйонів доларів готівкою або дві тонни банкнот "сотнями". Ця рекордна колекція, як виявилося, не належала полковнику, а була так званим "общаком" (з кримінального сленгу - спільна каса банди, зібрана з награбованого) чиновників ФСБ високого рангу. Власне, ця група зазнала поразки у внутрішньому конфлікті "чекістів" за вплив на ринку корупційних послуг.

Заступник головного редактора "Нової Газети" і колишній офіцер ФСБ Валерій Ширяєв кілька днів тому зауважив, що сьогодні його колишня служба більше схожа на опричників Івана Грозного, які в 16 столітті жорстоко розправлялися з ворогами царя. Але при цьому вони безсердечно грабували підданих.

Сучасні "опричники" в перервах між нагромадженням тонн доларів, труять ворогів "трону" хімічною зброєю. "Купці" у спецслужбах зароблять ще й тим, що продають особисті дані громадян. Власне, таку базу купили активісти організації Bellingcat, щоб викрити самих агентів ФСБ, які отруїли Навального. Високопоставлені офіцери з Москви зароблять цілі статки на тому, що на весіллі в Калінінграді намагався пропонувати капітан Денисенко.

Деморалізована служба

Читайте такожПереплюнув казку про шпиль: Лавров заявив, що Навального отруїли в НімеччиніНема нічого дивного в тому, що настільки деморалізовані, неконтрольовані спецслужби відправляють на реальні завдання абсолютно непідготовлених агентів-новачків. Таким був військовий хімік Костянтин Кудрявцев, який не впізнав під час телефонної розмови Навального і розповів йому все про операцію з його отруєння. Після чогось такого Путін повинен був би викинути на вулицю своїх головним "чекістів". Але це не в його стилі. Замість цього, він, за звичкою, наказав своїм спецслужбам ще більше закрутити гвинти опозиції.

Навального отруїли: що відомо

Навальному стало погано в літаку, на якому той летів із Томська до Москви. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська. У штабі Навального припускають, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.

Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня. Нині він перебуває в німецькій клініці. 24 серпня у Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.

2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

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Переклад: Лесь Димань