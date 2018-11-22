ЗМІ назвали справжнє ім'я ГРУшника, причетного до спроби держперевороту в Чорногорії

Під ім'ям "Володимира Попова" Володимир Моісєєв регулярно літав у Європу, він бував у Польщі, Болгарії, Україні, Молдові та Сербії.

Журналістам вдалося ідентифікувати другого ключового організатора провального державного перевороту в Чорногорії відомого під ім'ям "Володимир Попов", ним виявився співробітник ГРУ Росії Володимир Моісєєв.

Біографія Моїсєєва вказує на те, що Балкани були не єдиним регіоном, де він брав участь в операціях, йдеться в спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat. Судячи з усього, до цього він був задіяний у розпалюванні сепаратистського конфлікту у Молдові за донбаським сценарієм, а також із незрозумілими цілями діяв у Польщі, Болгарії та Україні.

На це ім'я йому був виданий закордонний паспорт, і під цим ім'ям він перебував у розшуку Інтерполу.

Як вдалося з'ясувати The Insider і Bellingcat, під ім'ям Попова ховається Володимир Миколайович Моїсєєв, що народився 29 травня 1980 року. Його дата народження та ім'я-по батькові збігаються з даними особи прикриття.

Моісєєв народився селі Пивкіно в Курганській області з населенням менше 500 осіб. Він навчався у місцевій сільській школі, відслужив у армії й вступив в Тюменське вище військово-інженерне командне училище, закінчивши його, як і всі, в званні лейтенанта.

Десь між 2006 і 2009 роком він перебрався до Москви, де пройшов підготовку у військовій частині №48427, що відноситься до спецназу ГРУ (45-й окремий гвардійський розвідувальний ордена Олександра Невського полк спеціального призначення). У 2008 році цей полк брав активну участь у російській війні проти Грузії.

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Цікаво, що в тій же військовій частині служив і другий "страховий агент" - Микита Мінін, що також засвітився у чорногірському перевороті: як писав The Insider раніше, саме на номер його телефону був заброньований номер в Белграді. В розмові з The Insider Мінін стверджував, що Попов працює з ним в журналі, присвяченому морському страхуванню, але про те, що це його товариш по ГРУ - промовчав. Як і про те, що справжнє прізвище Попова - Моїсєєв (сам Мінін користується своїм справжнім прізвищем).

Схоже, до Чорногорії Мінін і "Попов" співпрацювали ще в Україні. За даними The Insider, обидва вони були в Одесі в січні 2014 року, незадовго до початку всім відомих подій. А в травні 2015 року колега "Попов" спілкувався по телефону з начальником "розвідки ДНР" (а сьогодні - главою "МГБ ДНР") Георгієм Кондраніним.

У 2009 році Моїсєєв знайшов свою другу ідентичність в особі Володимира Попова. Аж до 2015 року він із родиною проживав у гуртожитку при своїй військовій частині, на вулиці Матроська тиша. Потім його матеріальний стан значно поліпшився.

Судячи за даних Росреєстру, із того часу й по сьогоднішній день Володимир Моісєєв і його родина проживають московському районі Черемушки у сусідньому будинку з Олександром Мишкіним, причому свою квартиру від держави він отримав всього на кілька місяців пізніше Мишкіна й Чепіги – у березні 2015 року. Враховуючи, що Мишкін і Чепіга отримали свої квартири як додаток до звання Героя Росії, можна припустити, що і Моїсєєв міг бути удостоєний такої честі від Володимира Путіна.

При цьому в документах на ім'я "Володимир Попов" також значиться якась московська адреса, але, як з'ясував The Insider, там проживає літня пара, яка про Попова ніколи не чула.

Примітно, що Попов-Моїсєєв мав дві машини, одна - на ім'я Попова та інша - на ім'я Моїсєєва, і на обох автомобілях висить безліч несплачених штрафів (ризиковано, адже за борги перед державою можна отримати від приставів заборону на виїзд за кордон у найневідповідніший для ГРУ момент). До речі 3 із 10 неоплачених штрафів на одну з машин відносяться до порушень, вчинених неподалік від штаб-квартири ГРУ.

Моїсєєв під своїм ім'ям рідко літав на літаку, зазвичай до себе додому, в Тюмень, зате під ім'ям Попова він регулярно подорожував по Європі як "фотожурналіст" і "агент з морського страхування". В основному його подорожі стосувалися Балкан, Кавказу та Туреччини. Він активно вів свою сторінку "Вконтакте" під ім'ям Попова, публікуючи свої фотографії з різних європейських країн. Сторінку він закрив тільки в 2017 році, після публікації The Insider і Bellingcat розслідування про нього. Також на ім'я Попова він зареєстрував профайл і на mail.ru, де в 2012 опублікував свою фотографію. Судячи з заднього плану на фото, воно було зроблено у Варшаві:

Цікаво, що в цей період його колега по ГРУ Едуард Шишмаков, з яким він пізніше буде організовувати переворот у Чорногорії, працював у Варшаві як військовий аташе (і безуспішно намагався вербувати польських військових).

Перельоти Моїсєєва, які він здійснював з паспортом Попова, можуть багато чого повідомити про його діяльність в Європі.

Так, наприклад, в кінці травня 2014 року він прилетів в Молдову, яка в той момент готувалася підписати договір про Євроасоціацію. Молдовська преса повідомляла, що тоді Поповим зацікавилися місцеві спецслужби, так як він приїжджав в Гагаузію, щоб зустрітися з місцевими сепаратистами та активістами, які виступають проти ЄС. За даними місцевих спецслужб, співробітники ГРУ планували організувати заворушення в Молдові за українським сценарієм, спираючись на місцеві воєнізовані формування, які пройшли підготовку в Ростові. Пізніше, як повідомляє преса, двоє росіян були на цій підставі екстрадовані з країни.

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У Ростові Моісєєв і правда бував неодноразово, причому в 2015 році його попутником був якийсь Дмитро Олександрович Авдошкін, що народився 12 лютого 1982 року. Людини з таким ім'ям і датою народження немає в соцмережах, ні в паспортній базі, однак цей же Авдошкін літав із Моісєєвим в Молдову й назад. Судячи з усього, він і був тим другим росіянином, екстрадованим з Молдови.

Також з перельотів видно, що Попов неодноразово бував у Болгарії. Між тим у пресі з посиланням на джерела в поліції повідомлялося, що телефони з шифрованим зв'язком, якими користувалися чорногорські змовники, були придбані саме в Болгарії. Нарешті в жовтні 2016 року "Попов" вирушив до Сербії, де в той момент, згідно з даними слідства, відбувалася підготовка невдалого перевороту. Саме тоді місцевим спецслужбам вдалося сфотографувати "Попова" у момент розмови з колегою з ГРУ Едуардом Шишмаковим (Широковим).

Шишмаков (Широков) і Попов залишаються в розшуку Інтерполу, в той час як їх третій колега - Микита Мінін - продовжує працювати страховим агентом.

Нагадаємо, 6 жовтня 2016 року влада Чорногорії оголосила, що їм вдалося запобігти спробі державного перевороту під час парламентських виборів. Чорногорська прокуратура вважає, що змовники, серед яких росіяни, намагалися зірвати вступ країни до НАТО та забезпечити прихід до влади проросійських сил. Москва ці звинувачення заперечує.

У справі про спробу перевороту в Чорногорії проходять двоє російських громадян - Едуард Шишмаков і Володимир Попов, лідери проросійських партій чорногорської опозиції Андрія Мандич і Мілан Кнежевич, а також низка громадян Сербії. Всіх їх вважають причетними до спроби дестабілізації країни і захоплення влади.