7 осіб закидали польських патрульних камінням.

Близько 21:00 група з 7 осіб у білоруській формі та в масках, що перебувала збоку Білорусії закидала польських патрульних камінням.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі в Twitter, зазначивши при цьому, що у людей були ліхтарики, якими вони засліплювали польських патрульних.

"У людей були рогатки та ліхтарики, якими вони засліплювали польських патрульних", - йдеться в повідомленні. Зазначається , що ніхто не постраждав.

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Провокації на кордоні

1 вересня білоруська сторона заявила, що нібито польський гелікоптер порушив кордон Білорусі. Білоруські прикордонники нібито зафіксували порушення повітряного простору країни з боку Польщі в Берестовицькому районі Гродненської області, в районі польського села Мостовляни.

Зазначалося, що польський вертоліт Мі-24, 1 вересня порушив кордон і "залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад".

У Польщі назвали провокацією та брехнею заяви білоруської сторони про те, що польський гелікоптер порушив кордон Білорусі. Представник ОК Збройних сил Польщі Яцек Горишевський наголосив, що усі записи з радіолокаційних пристроїв на гелікоптері однозначно вказують на те, що такого порушення не було.

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