Надання Україні великої кількості зброї можуть покласти край цій жахливій війні та забезпечити досягнення справедливого миру.

Справедливий та міцний мир в Україні має бути забезпечений на основі Статуту ООН. В його основі має бути виведення Росією своїх військ із усіх територій України, які вона зараз окупує.

Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель в коментарі виданню Der Standard.

За його словами, Європа підтримує формулу миру президента Володимира Зеленського. Але мир залежить від того, як закінчиться війна, а не тільки від того, що вона закінчиться, з територіальними та іншими успіхами Росії від цієї агресивної війни.

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Глава європейської дипломатії наголосив на необхідності притягнення Росії до відповідальності. У цьому контексті він назвав "важливим" пред'явлення Міжнародним кримінальним судом звинувачення президенту Володимиру Путіну.

"Путін повинен заплатити за воєнні злочини, за які він несе відповідальність. Сюди входить насильницьке викрадення багатьох дітей із України", - сказав Боррель.

Він підкреслив, що надання Україні великої кількості зброї та спільна закупівля боєприпасів можуть покласти край цій жахливій війні та забезпечити досягнення справедливого миру.

"Поки Росія атакує й бомбардує Україну, їй будуть потрібні і зброя, і боєприпаси, щоб захистити себе й покласти край війні... У цій війні історія і справедливість на боці України. Але ми повинні прискорити хід історії. Наша військова підтримка та наше рішення про спільну закупівлю боєприпасів спрямовані на досягнення справедливого миру в Україні. Це правильне й необхідне рішення", - заявив Боррель.

Війна в Україні - формула миру

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив українську формулу миру, що складається з 10 пунктів. Серед головних умов - радіаційна, ядерна та енергетична безпека України, а також завершення війни, виконання Статуту ООН і повернення всіх полонених.

Однак, голова МЗС РФ Сергій Лавров відмовився від мирних переговорів із Києвом, на що в МЗС України заявили, що таким чином Кремль вкотре продемонстрував свою незацікавленість у мирі.

Тим часом, США підтримують мирний план Києва, який вимагає виведення всіх російських військ із території України. При цьому, Вашингтон виступає проти альтернативних пропозицій на користь Москви, зокрема "мирного плану" Китаю. У своїх "мирних" пропозиціях Китай не закликає Росію вивести свої війська з української території і припинити вбивати мирне населення. Також план Пекіна передбачає заморожування положення російських військ на території України.

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