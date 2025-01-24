Прессекретар Путіна заявив, що у них усе готово до розмови з Трампом, однак рішення ухвалює США.

Кремлівський диктатор Володимир Путін готовий до розмови з президентом США Дональдом Трампом, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що Росія зараз "чекає сигналів" з боку США, щоб це сталося.

Крім того, на брифінгу речник Кремля наголосив, нібито Росія виступає за якнайшвидші переговори зі Сполученими Штатами, з питання роззброєння. Це зроблено у відповідь на заяву Трампа про необхідність скорочення ядерних арсеналів, пише ТАСС.

"Але потрібно враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона. У переговорах щодо ядерного роззброєння "м'яч на боці" США, хоча "час багато в чому втрачено", - зазначив Пєсков.

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"Балакучий рот Кремля" закликав не "гадати на кавовій гущі" про те, коли розмова між Путіним і Трампом може відбутися. "Ми чекаємо сигналів, усі готові. Тому тут важко гадати на кавовій гущі. Як тільки буде, якщо щось буде, ми вас проінформуємо", - пояснив він.

Пєсков також сказав, що нібито президент України Володимир Зеленський не може бути готовим до "угоди", оскільки "сам собі заборонив переговори" з Росією. А зниження цін на нафту, за його словами, "не призведе до завершення конфлікту".

Що ще відомо про майбутню розмову Трампа з Путіним

Раніше УНІАН повідомляв, що зараз Зеленський і Путін змагаються за вплив на Трампа щодо війни в Україні. Президент України, зі свого боку, заявив, що США мають відігравати центральну роль у будь-яких миротворчих місіях, які можуть бути розгорнуті в Україні.

Крім того, у Зеленського спрогнозували, що буде після розмови Трампа з Путіним. "Це буде формат телефонної розмови, або якийсь інший формат, у цей момент для нього стане зрозуміло, що з РФ принаймні путінських часів, немає сенсу домовлятися про щось", - акцентував радник керівника Офісу президента.

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