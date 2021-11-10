Він вважає Північноатлантичний альянс "абсолютно неефективним клубом".

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко назвав "фігнею" євроатлантичні прагнення України, закріплені в Конституції.

Про це він сказав під час засідання міської ради 9 листопада.

"Сьогодні ми говоримо за НАТО: що нам треба вступити в НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективна, як неодноразово засвідчувалось, якась там... умовно кажучи… клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала або Америка, або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого", - заявив Атрошенко.

Як приклад неефективності організації він навів громадянську війну в Югославії 1990-х років, а також згадав про окупацію Криму та частини сходу України Росією.

"Бомбили Югославію свого часу, центр Європи, наносили авіаудари, встановлюючи демократію. Що авіаударами демократія встановлюється? Інші точки... Де була позиція НАТО? Росія творить, що хоче. Що хоче, те творить. Крим забрала, якийсь провела там референдум, вибори... Що? Які дії НАТО? Донбас, скажімо так, за участі, якщо не прямої, то опосередкованої Росії - які дії НАТО? Ефективно це? Ні", - зазначив мер Чернігова.

Атрошенко відомий тим, що вже втрапляв у медійні скандали. Зокрема, у 2004 році він став фігурантом смертельної ДТП. 17 вересня на той час нардеп від "Нашої України" збив на авто 69-річного жителя села, який помер на місці.

А у 2014-му нардеп підтримав під час ручного голосування в Раді "диктаторські закони" 16 січня, які обмежували права громадян і надавали владі більше можливостей для покарання учасників протестів.

Курс України на вступ до НАТО і ЄС

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

Читайте такожНа пляж в Іспанії влетіло судно з наркотиками: контрабандистів ловили відпочивальники (відео)У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначено необхідність набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації НАТО.

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Автор: Катерина Комолова