Також до РФ ввезуть техніку, зокрема й бойові танки та БТР.

Найближчим часом Північна Корея планує перекинути до Росії додаткові війська: близько 6000 військовослужбовців. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов у розмові з виданням The Japan Times.

За його словами, також КНДР передбачає завести в РФ від 50 до 100 одиниць своєї техніки, включно з основними бойовими танками M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерами БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.

"Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим?", - зауважив Буданов.

Відео дня

Начальник ГУР МО України окреслив масштаби та наслідки військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, зазначивши, що наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на широкій лінії фронту.

За його словами, Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

"Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші", - зазначив очільник української розвідки.

При цьому він додав, що Україна постійно наголошує, що співробітництво між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не тільки для України. "Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкій лінії фронту з використанням майже всіх наявних засобів - це Україна, Росія та Північна Корея", - підкреслив Буданов.

КНДР у війні Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея допомагає Росії перекривати жахливий дефіцит робочої сили, який посилився внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. За даними видання ВВС, тисячі північнокорейців працюють у РФ у рабських умовах.

У розвідці Південної Кореї повідомляли, що Північна Корея продовжує постачати РФ артилерійські снаряди. Загальна кількість такої допомоги перевищує 12 мільйонів 152-міліметрових снарядів.

Вас також можуть зацікавити новини: