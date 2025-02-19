Сенатор від Республіканської партії відреагував на заяви Трампа про готовність переговорів із Путіним.

Кремлівський диктатор Володимир Путін - військовий злочинець, який повинен довічно сидіти у в'язниці, а то й зовсім не бути страченим, вважає сенатор-республіканець Роджер Вікер.

"Трамп вважає, що Путін хоче миру. Що ж, я читав брошуру в школі під назвою "Чи можна довіряти росіянам"... Думаю, росіянам можна довіряти тільки в тому, що вони діятимуть на свою користь. Але Путін порушив усі принципи міжнародного права", - відповів він на запитання репортера CNN.

Голова комітету з питань Збройних сил "розійшовся в поглядах" із президентом США Дональдом Трампом, щодо переговорів із РФ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Путін і Трамп можуть зустрітися до кінця лютого. Пєсков додав, що для зустрічі Путіна і Трампа потрібна "певна підготовка по лінії МЗС".

Крім того, Трамп неправдиво звинуватив Зеленського в початку війни проти Росії. Заяви Трампа повторювали російський наратив про те, що Україна спровокувала повномасштабне вторгнення майже три роки тому. Потім він підтримав вимогу Росії про проведення виборів в Україні як частини угоди про припинення вогню.

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