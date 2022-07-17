У Росії може закінчитися сучасна зброя, але вона має нескінченні запаси старої радянської техніки та боєприпасів, яких достатньо для продовження війни на виснаження.

Поки країни Заходу через страх ескалації не хочуть давати Києву зброю, яка здатна вражати цілі на території Росії, країна-агресор тероризує Україну ракетними ударами, здійсненими з безпечної відстані, цілеспрямовано обираючи цивільні цілі, які не мають військового значення.

Про це пише фінський науковець і парламентар Юссі Галла-аго у Twitter.

"Це дуже дурний спосіб мислення з багатьох причин. Як зазначалося, ручною гранатою можна вражати цілі на території Росії, якщо підійти досить близько до кордону. Україні потрібна дальність не для того, аби атакувати Росію, а щоб вражати російські військові цілі", - пише Галла-аго.

Він наголошує, що Росія є країною, яка веде загарбницьку війну. І якщо вона запускає ракети проти України зі своєї території, "ці пускові установки є відповідними та законними цілями з будь-якої точки зору, моральної, юридичної чи іншої".

"Якої саме "ескалації" ми боїмося? Що РФ почне бомбардувати українські міста чи інфраструктуру за межами зони бойових дій? Що вони намагатимуться вдарити по поставках західних партнерів? Прокиньтеся. Вони мало що можуть зробити з того, чого вони досі ще не роблять", - стверджує Галла-аго.

Він вважає, що Путін може скільки завгодно окреслювати "червоні лінії", перетин яких призведе до Третьої світової. "Росія може не може дозволити собі ядерну війну так само, як і всі інші, а звичайну війну з кількома країнами вона може дозволити собі набагато менше, ніж Захід", - пише Галла-аго.

Фінський політик зазначає, що спроби не протистояти Росії вже є запізнілими, і немає жодної конкретної причини не протистояти їй більше.

"Найбільша помилка Заходу під час війни – це те, що ми публічно заявляємо, чого не збираємося робити. "Ми не будемо вводити війська в Україну". "Бійців посилати не будемо". "Ми не будемо надсилати ракети великої дальності". "Ми не будемо надсилати сучасні танки". Наслідком цих заяв є те, що вони дають Путіну обмеження, у яких він може діяти, не побоюючись прямої конфронтації із Заходом. Йому фактично сказали, що він може бомбити і знищувати Україну стільки, скільки захоче", - пише Галла-аго.

Він порівняв війну в Україні із "Зимовою війною" СРСР із Фінляндією 1939-1940 років.

"Червона армія зазнала величезних втрат, але це не вирішило результатів війни. Сталін не пішов на мир у березні 1940 року через те, що програвав у боях. Різниця в ресурсах була настільки величезною, що рано чи пізно у нас закінчилися б люди та матеріали. Сталін міг компенсувати свої втрати набагато краще, ніж Фінляндія… Сталін уклав мир через зростаючу та неминучу загрозу того, що західні держави, Велика Британія і Франція, втрутяться та надішлють війська до Фінляндії. Це означало б війну, яку Сталін не міг собі дозволити… Ми ніколи не дізнаємося, чи дійсно Британія і Франція були готові вступити у війну. Але… Якби вони неодноразово заявляли, що ні за яких умов не будуть втручатися, наш світ, мабуть, виглядав би інакше", - зазначає фінський політик.

Він також зазначає, що Путіну не потрібно дбати про свій імідж за кордоном, а більшість росіян хоче війни, незалежно від її наслідків для інших чи для них самих.

Він додає, що у Росії може закінчитися сучасна зброя, але вона має нескінченні запаси старої радянської техніки та боєприпасів, яких достатньо для продовження війни на виснаження. Тож Путін не має стимулів зупиняти війну, оскільки решта світу ясно дала зрозуміти, що не буде втручатися.

"Ми повинні припинити питати загарбника, яку і скільки допомоги ми можемо надати його жертві. Ми повинні дати Україні все можливе, щоб допомогти їй зупинити вторгнення. І тоді ми повинні серйозно подумати, як спонукати Путіна до миру", – підсумовує Галла-аго.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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