Трамп і компанія начебто мають бути в курсі цих розвідданих.

Звіти американської розвідки свідчать, що президент Росії Володимир Путін не планує обмежуватися Донбасом, Херсонщиною і Запоріжжям. Йому потрібна уся Україна, і не лише вона. Йдеться про план із повернення під чобіт Москви усіх територій колишнього СРСР. Про це пише Reuters із посиланням на шість джерел, знайомих з даними американської розвідки.

Видання зазначає, що звіти розвідки разюче відрізняються від картини, яку малюють президент США Дональд Трамп та його команда: прагнучи швидкого врегулювання в Україні, вони на публіку розповідають, як сильно Путін хоче миру.

За даними одного зі співрозмовників Reuters, найновіший звіт розвідки датується кінцем вересня, і ці висновки принципово не змінилися з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони значною мірою збігаються з даними європейських розвідувальних служб: у Кремлі бажають отримати всю Україну, а також території інших колишніх країн радянського блоку, включно із нинішніми членами НАТО.

"Розвідувальні дані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Країни Балтії вважають себе першими [в черзі на російське вторгнення]", – сказав Reuters демократ Майк Квіглі, член Комітету з розвідки у Палати представників Конгресу США.

Як зазначає Reuters, наразі не зовсім зрозуміло, що думають у Білому домі щодо таких планів Путіна. Щось схоже на визнання реальності сьогодні на прес-конференції озвучив державний секретар США Марко Рубіо.

"Я не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи Путін хоче захопити всю країну. Це речі, про які він говорив відкрито. Ми знаємо, чого вони хотіли досягти спочатку, коли почалася війна. Вони не досягли цих цілей", – сказав він.

Як писав УНІАН, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від України швидких кроків у напрямку мирного врегулювання війни з Росією. На його думку, затягування переговорів з боку Києва начебто впливає на зміну позиції Москви.

Тим часом голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що потенційна угода про припинення бойових дій з Росією може бути лише поганою або дуже поганою, або ж її не буде взагалі. Він наголосив, що шанси на будь-яке врегулювання існують лише за активної участі США, які нині більше тиснуть на Україну, ніж на РФ.

