За словами Пєскова, такі міркування є помилковими.

Повідомлення про те, що РФ нібито планує відновити сфери впливу Радянського Союзу не відповідають дійсності. Про це сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі для "РИА-Новости".

"Ми дійсно бачили якісь повідомлення з цього приводу. Навіть якщо це (поява такого повідомлення - УНІАН) відповідає дійсності, то це з розряду ситуації, коли розвідка робить якісь помилкові міркування, дослідження і висновки. Це абсолютно не відповідає дійсності", - зауважив він.

Плани Росії щодо Європи - останні новини

Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу. За його словами, європейським країнам варто бути готовими до нападу РФ вже у 2027 році.

Буданов вважає, що причини цього ховаються у світогляді росіян, оскільки для того, щоб імперія розвивалась, їй постійно треба розширювати свій вплив і території, а це єдиний, на думку РФ, "безпечний" напрям.

Водночас Reuters повідомляв, що розвідка США підтвердила, що Путін планує вторгнення в країни Балтії. Зокрема йдеться про план РФ із повернення під чобіт Москви усіх територій колишнього СРСР.

"Розвідувальні дані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Країни Балтії вважають себе першими [в черзі на російське вторгнення]", - наголосив Reuters демократ Майк Квіглі, член Комітету з розвідки у Палати представників Конгресу США.

