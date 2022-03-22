Оскільки вторгнення в Україну йде не так, як планувалося, Путін чистить свої спецслужби.

Від початку війни на території України відносини між президентом РФ Володимиром Путіним і розвідкою окупантів погіршилися через провал з боку російських військових.

Про це пише Focus. Оскільки вторгнення в Україну йде не так, як планувалося, Путін чистить свої спецслужби.

Як зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалася з того, що путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна. Через кілька тижнів каральні заходи в спецслужбі ФСБ стали публічними. Постраждав відділ, відповідальний за іноземну розвідку: генерал Сергій Беседа та інший офіцер спецслужби були допитані та посаджені під домашній арешт; – заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврилова відправили у відставку.

Всі ці випадки пов'язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували окупанти, а в Кремлі звинувачують саме розвідку. Путін дотримується своїх переконань щодо України та постійно транслює їх у Росії, а також за її межами.

Тож Путін припинив прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що сам знає більше про Україну, ніж усі інші.

Раніше повідомлялося, що Путін боїться фізичної ліквідації, через що давно не був у Кремлі. Після початку війни в Україні він перебрався в спеціальний захищений бункер.

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