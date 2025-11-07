Клан диктатора: Путін привів до влади 'імперію' з трьох поколінь своєї сімʼї, - ЗМІ

Путін "працевлаштував" щонайменше 24 своїх родичі у владі та держкорпораціях — від дочок і коханок до племінників і онуків.

Російський диктатор Володимир Путін створив безпрецедентну систему "кумівства" у вищих державних кабінетах. Щонайменше 24 його родичі обіймають посади у державних структурах, енергетичних гігантах і банках.

Як йдеться у розслідуванні журналістів "Проєкт", більшість із високопоставлених родичів Путіна пов’язані з величезними бюджетами та прибутковими корпораціями. Це — рекорд за останнє століття серед російських правителів.

Нинішнє "путінське кумівство" перевищує навіть радянські масштаби.

Відео дня

Родина при грошах

За даними розслідування, до системи привілеїв потрапили не лише найближчі родичі Путіна, а й родини всіх чотирьох його відомих коханок:

Людмила Путіна-Очеретна, колишня офіційна дружина диктатора, щороку отримує сотні мільйонів рублів, хоча формально ніде не працює.

Аліна Кабаєва, неофіційна "перша леді", контролює великі медіаактиви, включно з "Національною медіагрупою".

Світлана Кривоногих і Аліса Харчова також мають значні доходи від державних проєктів.

Офіційні доньки Путіна — Марія Воронцова та Катерина Тихонова — очолюють структури, пов’язані з державними науковими і технологічними фондами. Їхні чоловіки та колишні партнери, за даними журналістів, отримали "вдячність" у вигляді посад у держкорпораціях і доступу до бюджетних потоків.

Третє покоління Путіних

Особливу увагу журналісти звертають на те, що до влади прийшло вже третє покоління родини Путіна.

Зокрема, внуки покійного двоюрідного брата диктатора Євгена Путіна — Денис Путін, Дмитро Логинов та Олена Жидкова — займають керівні посади у державних компаніях і контролюють значні фінансові потоки.

Їхні батьки та родичі — Ганна Цивільова, Сергій Цивільов і Михайло Путін — працюють у вищих ешелонах влади та керують підприємствами, пов’язаними з "Газпромом" і федеральним урядом РФ.

Інші члени "сімейного кола" не відстають.

Михайло Шеломов, родич за лінією матері, відомий як один із "гаманців" Путіна.

Роман Путін, колишній співробітник ФСБ, курує бізнесові зв’язки та бере участь у державних контрактах.

Родичі з боку батька контролюють стратегічні компанії — "Русгидро", "Газпром", "Сибур", РЖД і підсанкційний "Промсвязьбанк".

Сімʼя Путіна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін народився в сім'ї, що утворилася під примусом, а не через кохання. Причому відбувся цей шлюб за вельми неприємних обставин.

Майбутні батьки російського диктатора - мати Марія Іванівна та батько Володимир Спиридонович - були змушені одружитися після трагічного інциденту.

Одного разу 17-річна Марія запросила до себе додому свого ровесника Володимира, але несподівано для неї той прийшов із друзями. Дівчина злякалася і відмовилася пускати їх у двір, після чого хлопці почали ламати ворота вилами. У метушні Володимир вдарив дівчину вилами в обличчя, внаслідок чого та втратила око.

Вас також можуть зацікавити новини: