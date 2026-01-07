Путін у церкві заявив, що учасники війни виконують 'святу місію Господа'

Диктатор подякував церкві за підтримку війни проти України.

Кремлівський диктатор Володимир Путін у ніч на 7 січня, коли в РФ офіційно зустрічають Різдво, був у церкві, де поспілкувався з військовими та їхніми сім'ями. Там він заявив, що російські солдати виконують "святу місію Господа". Це випливає з інформації, опублікованої на сайті президента РФ.

Зокрема, наголошується, що вночі Путін був присутній на богослужінні в храмі великомученика Георгія Побідоносця в Підмосков'ї, а по закінченню служби поспілкувався з присутніми в храмі. На відео, яке розміщено на сайті, можна побачити Путіна в оточенні групи людей, серед них - чоловіки у військовій формі. Він звертається до військових і, очевидно, до їхніх дружин і малолітніх дітей.

"Сьогодні ми відзначаємо чудове, світле свято Різдва Христового. І дуже часто називаємо Господа Спасителем, тому що він прийшов якось на Землю, для того щоб врятувати всіх людей. Ось і воїни Росії, завжди ніби за дорученням Господа виконують цю саму місію - захисту Вітчизни, порятунку батьківщини та її людей", - заявив російський лідер.

Звертаючись до дітей, він сказав, що потрібно пишатися батьками, які пішли на війну.

"У всі часи в Росії так і ставилися до воїнів своїх, як до тих людей, які ніби за дорученням Господа виконують цю святу місію", - заявив Путін.

Він також наголосив на "унікальному внеску Російської православної церкви" у збереження, зокрема патріотичного, духовно-морального виховання молоді. За його словами, релігійні організації РФ приділяють "невпинну увагу справам милосердя", а також підтримують учасників і ветеранів війни проти України, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією".

РПЦ - невід'ємна частина гібридної війни Росії проти України

Нагадаємо, Павло Лисянський, доктор філософії з політичних наук, директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки, заявив, що Російська православна церква - невід'ємна частина гібридної стратегії та гібридної війни РФ проти України. Лисянський підкреслив, що російські священики активно залучаються до військової агресії проти України - освячують зброю, беруть участь у бойових діях. Також зафіксовано катування, вбивства представників українського духовенства та інше.

