'Вбиває забагато людей': після арешту Мадуро Трамп розкритикував Путіна

Американський лідер не задоволений ходом переговорів з РФ.

Дональд Трамп "не в захваті" від російського диктатора Володимира Путіна через його небажання припиняти війну проти України. Про це президент США заявив на прес-конференції, присвяченій військовій операції у Венесуелі.

Так підчас серії запитань від журналістів Трамп заявив, що ніколи не обговорював із Путіним долю венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

"Я не в захваті від Путіна. Він вбиває забагато людей", - сказав президент США.

Він також вкотре повторив своє ритуальне закляття про те, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом.

"Я успадкував цю війну; це були Байден, Зеленський і Путін. Я потрапив у цю ситуацію, а там - повний безлад. Якби наші люди були там залучені, ця війна не тривала б дуже довго", - сказав Трамп.

Трамп і Путін: останні новини

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп не клюнув на російську інформаційну провокацію із буцімто масованою атакою дронів на резиденцію Путіна. У соцмережі Truth Social Трамп репостнув редакційний матеріал New York Post, у якому Володимира Путіна звинувачують у брехні та використанні цієї заяви як приводу для зриву мирного процесу.

Згодом стало відомо, що Трамп дійсно отримав звіт ЦРУ, який підтвердив, що жодної атаки не було, і Путін справді просто набрехав.

