Названо найпопулярніший кросовер у світі

Попри падіння продажів, за підсумками 2025 року Tesla Model Y зберіг перше місце серед кросоверів, наочно продемонструвавши, що компанія мільярдера Ілона Маска має велику армію завзятих фанатів в усіх куточках Землі, пише Focus2Move.
У новому дослідженні представлені дані за весь минулий рік. Згідно з висновками експертів, Tesla Model Y забезпечила собі 2,5% частки ринку, а падіння продажів становило 9,4%.
За словами експертів, модель може похвалитися цілою низкою переваг. Це і універсальність, і великий запас ходу, і безпека, і передові технології. Значну роль відіграє "хайп" навколо американського виробника.
Друге місце у рейтингу посіла перевірена часом Toyota RAV4, частка якої становить 2,4% (-1,4%). На третьому місці опинилася Honda CR-V, яку також вважають надійною та практичною.
По-справжньому вражаюче зростання продемонстрував Chevrolet Equinox, показники якого збільшилися на 31,5%. Популярність моделі стрімко зростає завдяки поєднанню доступної ціни, передових технологій, просторого салону та широкого вибору силових агрегатів.
ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі:
- Tesla Model Y (-9,4%).
- Toyota RAV4 (-1,4%).
- Honda CR-V (-2,1%).
- Hyundai Tucson (+3,2%).
- Volkswagen Tiguan (+2%).
- Kia Sportage (-0,5%).
- Honda HR-V (-0,5%).
- Mazda CX-5 (-0,7%).
- Chevrolet Equinox (+31,5%).
- Mercedes GLC (-3,1%).
Світовий авторинок – останні новини
За підсумками 2025 року Tesla Model Y стала також найпопулярнішим автомобілем у світі узагалі. Продажі автомобіля суттєво просіли у США і Європі, але в Азії зниження було зовсім невеликим, що значною мірою забезпечило успіх.
Також повідомлялося, що рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2025 році очолив Renault Clio, тоді як Dacia Sandero опустилася на другу позицію. На третій позиції опинився компактний SUV Volkswagen T-Roc.