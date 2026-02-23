Названо найпопулярніший кросовер у світі

Попри падіння продажів, за підсумками 2025 року Tesla Model Y зберіг перше місце серед кросоверів, наочно продемонструвавши, що компанія мільярдера Ілона Маска має велику армію завзятих фанатів в усіх куточках Землі, пише Focus2Move.

У новому дослідженні представлені дані за весь минулий рік. Згідно з висновками експертів, Tesla Model Y забезпечила собі 2,5% частки ринку, а падіння продажів становило 9,4%. 

За словами експертів, модель може похвалитися цілою низкою переваг. Це і універсальність, і великий запас ходу, і безпека, і передові технології. Значну роль відіграє "‎хайп"‎ навколо американського виробника. 

Друге місце у рейтингу посіла перевірена часом Toyota RAV4, частка якої становить 2,4% (-1,4%). На третьому місці опинилася Honda CR-V, яку також вважають надійною та практичною. 

По-справжньому вражаюче зростання продемонстрував Chevrolet Equinox, показники якого збільшилися на 31,5%. Популярність моделі стрімко зростає завдяки поєднанню доступної ціни, передових технологій, просторого салону та широкого вибору силових агрегатів.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі: 

  1. Tesla Model Y (-9,4%).
  2. Toyota RAV4 (-1,4%).
  3. Honda CR-V (-2,1%).
  4. Hyundai Tucson (+3,2%).
  5. Volkswagen Tiguan (+2%).
  6. Kia Sportage (-0,5%).
  7. Honda HR-V (-0,5%).
  8. Mazda CX-5 (-0,7%).
  9. Chevrolet Equinox (+31,5%).
  10. Mercedes GLC (-3,1%).

Світовий авторинок – останні новини

За підсумками 2025 року Tesla Model Y стала також найпопулярнішим автомобілем у світі узагалі. Продажі автомобіля суттєво просіли у США і Європі, але в Азії зниження було зовсім невеликим, що значною мірою забезпечило успіх. 

Також повідомлялося, що рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2025 році очолив Renault Clio, тоді як Dacia Sandero опустилася на другу позицію. На третій позиції опинився компактний SUV Volkswagen T-Roc. 

