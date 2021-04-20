Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що критикує президента Російської Федерації Володимира Путіна, але не сказала, чи є він "вбивцею".
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час її онлайн-виступу на засіданні весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Так, член постійної української делегації в ПАРЄ, народний депутат (фракція «Європейська солідарність») Олексій Гончаренко запитав у Меркель, чи вважає вона Путіна вбивцею.
«Що стосується Володимира Путіна, я скажу це своїми словами. Коли йдеться про критику на його адресу, то я його теж критикую, в тому числі в особистому спілкуванні. Я намагаюся критикувати те, що я вважаю неприйнятним у плані прав людини в Росії», - відповіла канцлер.
Вона уточнила, що це стосується справи засудженого в Росії Олексія Навального, а також багатьох інших питань, пов'язаних з правами людини, які вона може порушувати в діалозі з владою РФ.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News погодився з твердженням, що президент Путін є вбивцею.
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