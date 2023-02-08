Лідер РФ попередив, що Росії належить вивести на новий рівень власні критично важливі технології.

Російський президент Володимир Путін нагадав про важливість "технологічного суверенітету" РФ й зазначив, що перед державою стоїть завдання - в короткий термін вивести на новий рівень власні розробки.

Про це він заявив в ефірі російського телебачення, визнавши негативний вплив санкцій Заходу на критичні галузі РФ.

"За короткий термін Росії належить вивести на новий рівень власні критично важливі технології в науці, IT, промисловості, транспорті, розробці ліків і нових матеріалів, інших найважливіших для країни напрямках, щоб забезпечити технологічний суверенітет, незалежність у виробництві будь - якої критично важливої для нас продукції", - підкреслив він.

Санкції Заходу проти технологій РФ

Через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну російська економіка зіткнулася із зустрічними санкціями з боку ЄС, Заходу та міжнародних партнерів Києва. Частина обмежень торкнулася технологічної галузі РФ.

26 лютого 2022 року, через два дні після вторгнення Росії в Україну, агресора відключили від платіжних систем Apple Pay і Google Pay.

Також 25 лютого 2022 року на неформальному засіданні Європейської Ради в Брюсселі прийняли рішення відключити РФ від міжнародної системи SWIFT. Вже в березні країни ЄС почали припиняти співпрацю.

На тлі цього Росія була змушена шукати союзників серед інших держав з тоталітарним режимом. Нещодавно Москва об'єднала банківські системи з Іраном. Також Москва оснащує свої винищувачі, підводні човни й солдатів за допомогою китайських компаній, оскільки більше не може отримувати запчастини від Заходу.

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