Путін зустрівся з трьома посланцями Трампа: Кремль зробив різку заяву

У Москві наголосили, що без узгодження статусу територій "довгострокового врегулювання" війни проти України не буде.

Правитель Росії Володимир Путін пізно ввечері у четвер провів зустріч із трьома посланцями президента США Дональда Трампа для обговорення можливого припинення війни в Україні, повідомляють Reuters та CNN.

До американської делегації увійшли спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, радник Джаред Кушнер та Джош Грюнбаум, нещодавно призначений старшим радником Ради миру США. З російського боку в переговорах також брали участь помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков і спеціальний представник Кирило Дмитрієв.

Як зазначили в Кремлі, зустріч тривала близько чотирьох годин і відбулася незадовго до півночі за московським часом. Переговори назвали "змістовними, конструктивними та конфіденційними".

За словами Ушакова, під час розмови Путін чітко заявив: без вирішення територіального питання не може йтися про довгострокове врегулювання війни.

"Без вирішення територіального питання за формулою, узгодженою в Анкориджі, не варто розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання", – заявив Ушаков після перемовин.

Раніше Стів Віткофф повідомив, що переговори фактично звелися до "однієї проблеми", яку, за його словами, потенційно можна вирішити. Європейський чиновник пізніше підтвердив, що йдеться саме про питання територій.

Водночас Ушаков наголосив, що Росія декларує зацікавленість у "політико-дипломатичному" вирішенні війни, однак до досягнення домовленостей Москва продовжуватиме бойові дії, заявляючи про "стратегічну ініціативу" російської армії на фронті.

Новий раунд в ОАЕ

Росія підтвердила проведення тристоронньої зустрічі представників України, США та РФ в Об’єднаних Арабських Еміратах. Переговори мають відбутися в Абу-Дабі, а російську делегацію очолить начальник ГРУ адмірал Ігор Костюков.

За словами Ушакова, російська переговорна група вже отримала конкретні вказівки від Путіна з урахуванням результатів зустрічі з американською стороною. Також анонсовано окремі двосторонні переговори між представниками США та Росії.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимир Зеленський. Американський лідер прокоментував їхню розмову.

"Він (Зеленський, – ред.) сказав, що хотів би укласти угоду. Усі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове – ці питання обговорюють вже шість-сім місяців. Він приїхав і сказав, що хоче домовитися", – сказав Трамп у розмові з журналістами.

За даними ЗМІ, Зеленський не зміг домовитися про післявоєнне відновлення та гарантії безпеки України під час розмови з Трампом. Журналісти FT додали, що переговори з Трампом, який покинув Давос після годинної зустрічі, стали невдачею для Зеленського.

