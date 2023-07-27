Зазначається, що нових найманців зобов'язують підписувати контракти.

Приватна військова кампанія "Вагнер" намагається поповнити свої ряди в Білорусі. ПВК Євгенія Пригожина шукає людей, готових воювати проти Литви та Польщі.

Зазначається, що під час так званих "навчань" найманці шукають бажаючих поповнити їхні ряди.

"Як стало відомо Центру національного опору від підпілля серед військовослужбовців ЗС РБ, які проходять навчання під керівництвом інструкторів "Вагнера", одна з умов контракту - готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, у тому числі Польщі та Литви", - йдеться у центрі національного опору.

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ПВК "Вагнер" в Білорусі - останні новини

До Білорусі прибуло 10 колон "вагнерівців" - 670-700 одиниць автомобільної техніки. 11 колона прибула до Білорусі 25 липня, і налічувала мінімум 29 одиниць техніки. Пізніше стало відомо, що найманці почали масово повертаються в РФ, бо у відпустки розпустили кожну другу бригаду.

Також у мережі показали супутниковий знімок табори ПВК "Вагнер" у селі Ціль, на якому нарахували 754 одиниці техніки, серед яких 62 фури, 534 машини (пікапи, мікроавтобуси, легкові), 33 автобуси, 99 вантажівок, 26 Уралів, Камазів або бронеавтомобілів.

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