Переговори про нормалізацію відносин між Росією та Сполученими Штатами Америки просуваються вкрай повільно. Таку заяву зробив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Як інтервʼю російському пропагандистському ресурсу РБК він сказав, що в Росії вважають, що роботу з обговорення "подразників, які є у відносинах із США" потрібно прискорювати. Поки що вона просувається повільно.

Пєсков також додав, що Путін "відкритий до процесу врегулювання", і американський лідер Дональд Трамп нібито не може цього не помічати. Він зауважив, що відносини президентів РФ та США дозволяють їм обговорювати досить гострі теми. Вони спілкуються на "ти", а також "тепло ставляться один до одного", додав рупор Кремля.

Крім того, за словами Пєскова, Путін, як і раніше, "високо цінує готовність Трампа допомагати у врегулюванні конфлікту в Україні".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американський лідер Дональд Трамп стає надзвичайно нетерплячим щодо Росії. За його словами, президенту США здається, що росіяни не пропонують достатньо для завершення війни. Він також сказав, що якщо Москва не піде на переговори, це буде дуже погано для країни-агресорки.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо висловив думку, що війна в Україні не може завершитися військовим шляхом. Політик вважає, що зрештою все буде вирішуватися за столом переговорів.

