Трамп прокоментував запрошення Путіна до його Ради миру

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував запрошення російського диктатора Володимира Путіна до його новоствореної Ради миру.

У коментарі журналістам, відео якого публікує Clash Report, Трамп сказав, що запрошені до Ради люди мають "величезний вплив". При цьому він визнав, що деякі особи є доволі "суперечливими".

"У мене є кілька суперечливих кандидатів, але це люди, які виконують свою роботу. Це люди, які мають величезний вплив. Якщо всі будуть недосвідченими, то це не буде мати великого значення", – зазначив президент США.

Американський лідер додав, що його Рада матиме "багато роботи, яку мала б виконати ООН".

"Ми будемо співпрацювати з ООН, але Рада миру буде особливою", – констатував Дональд Трамп.

Рада миру Трампа: останні новини

Російський правитель Володимир Путін заявив, що Москва готова заплатити 1 млрд доларів за членство в Раді миру Трампа. Такий внесок забезпечить країні постійне членство в цій структурі. При цьому Путін каже про використання грошей з заморожених активів РФ.

Тим часом Ізраїль погодився долучитися до новоствореної Ради. Раніше офіс премʼєра Нетаньяху розкритикував склад комітету ради, який відповідає за нагляд за Газою.

Раніше документ про приєднання до Ради миру підписав і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. При цьому він запевнив, що Білорусі не доведеться платити за вступ до Ради миру щодо Гази.

