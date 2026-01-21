Путін заявив, що Росія готова заплатити гроші за членство в 'Раді миру', але є нюанс

Москва і Вашингтон обговорюють використання решти заморожених у США російських коштів для відновлення територій, які постраждали в ході розв'язаної ними війни в Україні.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова направити 1 млрд доларів до "Ради миру" Дональда Трампа, щоб закріпити за собою статус постійного члена. Він запропонував взяти гроші із заморожених у США російських активів. Про це він сказав під час наради Радбезу.

"Вже зараз, навіть до вирішення нашого питання про участь у складі та самій роботі Ради миру, з огляду на особливі відносини Росії з палестинським народом, ми могли б, я думаю, направити до Ради миру один мільярд доларів США із заморожених ще за колишньої адміністрації США російських активів", - заявив російський лідер.

За його словами, Москва і Вашингтон обговорюють використання решти заморожених у США російських коштів для відновлення територій, які постраждали в ході розв'язаної ним війни в Україні.

"Залишки коштів з наших же заморожених у США активів можна було б використовувати і на відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій, після укладення мирного договору між Росією і Україною. Така можливість також обговорюється нами з представниками адміністрації США", - сказав він.

Президент стверджує, що доручив МЗС вивчити пропозицію про "Раду миру", проконсультуватися з партнерами, і після цього РФ дасть відповідь.

Путін також вперше прокоментував можливість купівлі Гренландії Сполученими Штатами. Сказав, що Вашингтон "потягне" цю угоду, якщо острів продадуть за цінами, порівнянними з Аляскою - тобто за 200-250 млн доларів.

Він також заявив, що "Данія завжди ставилася до Гренландії жорстко, як до колонії". І ще зазначив, що ця тема Москви не стосується.

"Рада миру" Трампа - деталі

Раніше від участі в "Раді миру" відмовилися Британія, Швеція, Норвегія і Франція.

На даний момент до "Ради миру" приєдналися Ізраїль, Саудівська Аравія, ОАЕ, Марокко, Туреччина, Пакистан, Албанія, Аргентина, Бахрейн, Косово, Парагвай, Індонезія, Азербайджан, Катар, Єгипет, Йорданія, Білорусь, Узбекистан, Казахстан, В'єтнам і Угорщина.

Найбільші незахідні країни, запрошені до Ради - Китай, Індія та Бразилія, поки що прямої згоди не дали. Таким чином, з 58 запрошених до участі в Раді поки що свою згоду дала меншість - 21 країна.

