У Польщі немає зайвого мільярда доларів для оплати членства в Раді Миру, – Мінекономіки

У Польщі немає грошей для внеску на приєднання Польщі до новоствореної президентом США Дональдом Трампом "Ради миру".

Про це в інтервʼю Rzeczpospolita заявив міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський.

"Почнемо з того, що будь-яка міжнародна угода вимагає резолюції Ради Міністрів, а такої резолюції сьогодні точно не існує. По-друге, йдеться про дуже серйозні правові зобов'язання, які вимагають детального аналізу. І якщо відповісти прямо: у бюджеті на це точно немає мільярда доларів. Є важливіші завдання для фінансування, ніж участь у цій раді", – сказав Доманський.

Рада миру: що відомо

Нагадаємо, раніше в Давосі президент США Дональд Трамп офіційно заявив про початок роботи "Ради миру". Наразі відомо, що крім США до організації увійшли Марокко, Бахрейн, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина. ОАЕ, Узбекистан і Монголія.

До організації запросили Україну, а також Росію і Білорусь. На тлі цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може доєднатися до цієї організації. Однак лише у випадку завершення війни.

