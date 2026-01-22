З РФ і Білоруссю за одним столом: Зеленський назвав умову приєднання України до 'Ради миру'

"Рада миру" може стати органом, який братиме участь у нагляді за припиненням вогню.

Україна може розглядати членство у створюваній президентом США "Раді миру" лише після завершення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зокрема ще раз підтвердив, що Україна отримала запрошення від Трампа приєднатися до "Ради миру". І додав під час спілкування з журналістами у Давосі, що про неї частково згадується у "плані з 20 пунктів", який Україна опрацьовувала разом з США. за словами президента, "Рада мир" має стати органом, який братиме участь у нагляді за припиненням вогню.

"Але для нас зрозуміло, що ми зможемо там бути, коли війна закінчиться. З Росією ми зараз вороги. Білорусь – союзник Росії, разом з ними ми не можемо бути. І це вже у пакеті, у плані з 20 пунктів. Думаю, все це, з моніторинговою місією, працюватиме, коли війна закінчиться – саме для нас",- сказав Зеленський.

"Рада миру": важливі новини

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп офіційно заявив про початок діяльності "Ради миру". Наразі відомо, що до організації крім США долучилися Марокко, Бахрейн, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина. ОАЕ, Узбекистан і Монголія.

Крім того, президент США підписав інавгураційну резолюцію в якій буде визначений мандат "Ради миру" щодо Сектору Газа відповідно до резолюції Ради безпеки ООН №2803 (про припинення конфлікту в Секторі Газа).

