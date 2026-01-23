У Трампа помилково додали Бельгію до переліку країн 'Ради миру'

Бельгійське МЗС заявило, що як і багато європейських країн, має застереження щодо цієї пропозиції.

Адміністрація президента США Дональда Трампа переплутала Бельгію з Білоруссю і додала її до переліку країн, які братимуть участь у "Раді миру".

Як повідомляє VRT, помилкове внесення сталося під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Бельгії спростувало дані про приєднання Брюсселя до цієї американської ініціативи.

Відео дня

"Бельгія НЕ підписала хартію "Ради Миру". Це оголошення є невірним. Ми прагнемо спільної та скоординованої європейської відповіді. Як і багато європейських країн, ми маємо застереження щодо цієї пропозиції", - написав у Х бельгійський міністр закордонних справ Максим Прево.

У списку, який оприлюднили США перед підписанням договору про створення "Ради миру", значаться: Бахрейн, Марокко, Йорданія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Аргентина, Парагвай, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Болгарія, Угорщина, Індонезія, Косово, Монголія та Пакистан.

"Рада миру" Трампа

Як повідомляв УНІАН, 22 січня президент США оголосив про створення "Ради миру" на форумі у Давосі. Новий орган створено для нагляду за дотриманням перемир'я в секторі Газа. Однак, за словами американських офіційних осіб, його діяльність буде поширена на інші конфлікти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна увійде до "Ради миру" після завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: