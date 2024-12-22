Ракетний крейсер США помилково збив американський винищувач над Червоним морем, - AP

Двоє пілотів встигли катапультуватися. Їх вже знайшли під час рятувальної операції.

Двоє пілотів ВМС США зазнали атаки над Червоним морем через інцидент, імовірно, пов'язаний із "дружнім вогнем", пише Associated Press з посиланням на американських військових.

Це стало одним із найсерйозніших випадків загрози для військових США за останній рік на фоні обстрілів цілей єменських повстанців-хуситів.

Обидва пілоти успішно катапультувалися та були знайдені живими, хоча один отримав незначні травми. Інцидент наголошує на небезпечності Червоного моря, де тривають атаки на судноплавство з боку підтримуваних Іраном хуситів, незважаючи на патрулювання регіону військовими коаліціями США та Європи.

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Збитий літак F/A-18 Super Hornet належав 11-й ескадрильї винищувачів із бази Oceana, штат Вірджинія. Інцидент стався після злету літака з авіаносця USS Harry S. Truman, який діє в складі ударної групи у цьому регіоні. Центральне командування США визнало, що ракетний крейсер USS Gettysburg випадково атакував винищувач, але не пояснило, як це стало можливим за наявності радіозв’язку та радарів у групі.

Раніше військові кораблі та літаки США збили кілька безпілотників і ракет, запущених хуситами, що вимагало швидкого реагування через обмежений час на прийняття рішень. З моменту прибуття USS Harry S. Truman США посилили авіаудари по повстанцях, а їхня присутність у регіоні провокує подальші атаки.

У вихідні США завдали авіаударів по єменській столиці Сані та околицях Ходейди, які утримуються хуситами з 2014 року. Хусити заявляють, що їхні атаки на кораблі, зокрема пов’язані з Ізраїлем, США чи Великою Британією, спрямовані на припинення ізраїльської кампанії в Газі. Однак більшість атакованих суден не мають прямого зв’язку з конфліктом.

Ракетні та безпілотні удари хуситів також дедалі частіше спрямовані на Ізраїль, провокуючи відповідні авіаудари з боку ізраїльських військових.

Атаки хуситів у морі та реакція світу

Раніше УНІАН писав, що у Червоному морі єменські хусити атакували два танкери, один з яких прямував із РФ до Китаю. Судно атакували за допомогою водних засобів та балістичної ракети.

Також журналісти заявляли, що Росія готувалася поставити ракети та інше військове обладнання повстанцям-хуситам у Ємені, але в остаточний момент відмовилася від цього на тлі закулісних зусиль США і Саудівської Аравії.

У серпні The Telegraph зазначало, що зусилля США із приборкання хуситів в Червоному морі провалилися

Однак у 17 жовтня повідомлялось, що американські бомбардувальники-невидимки B-2 завдали ударів по об'єктах зберігання зброї, що пов'язані з повстанцями-хуситами в Ємені.

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