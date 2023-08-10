Також там ведеться інформаційна кампанія проти VPN.

Російська влада намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ громадян РФ до віртуальних приватних мереж (VPN), щоб позбавити їх доступу до об'єктивних міжнародних джерел новин.

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter, за останній тиждень Кремль посилив свої зусилля. Багато найпопулярніших VPN перестали використовуватися в деяких регіонах Росії.

За даними британської розвідки, VPN надзвичайно популярні у Росії, хоча вони й заборонені з 2017 року. Ці сервіси дозволяють користувачам отримувати доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема, про війну в Україні.

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"Віртуальні приватні мережі, ймовірно, являють собою найбільшу вразливість у спробах російської держави встановити всеосяжний контроль над внутрішньою інформацією. Крім збільшення технічних збоїв, російська держава також почала громадську інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян, щоб вони уникали VPN, передаючи свої особисті дані", - зазначають у відомстві.

Війна в Україні - що думають в Росії

У квітні повідомлялося, що війну проти України підтримують 75% росіян.

Після півтора років кровопролитної війни в Україні росіяни продовжують повторювати, що уряд РФ "все робить правильно", а вони "не розбираються в політиці".

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