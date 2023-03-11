Постійний представник України при ООН натякнув, що психічне здоров'я представників російської дипломатії треба "лікувати".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував рішення РФ скликати екстренне засідання Радбезу організації на вівторок, 14 березня.

Він уточнив, що "фашистська федерація" збирається обговорити в рамках засідання прояви "русофобії" на території України. Абсурдність дій росіян він прокоментував у Twitter, відзначивши, що німецький пропагандист часів Гітлера Геббельс просто "відпочиває" перед такими російськими рішеннями.

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії", - написав він.

Кислиця заявив: "Тут не до попкорну, тут санітари потрібні" - резюмував дипломат та додав до публікації короткий фрагмент з фільму "Іван Васильович змінює професію" з крилатою фразою "і тебе вилікують...".

Росія скликає Радбез ООН на 14 квітня - що відомо

Напередодні перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва екстренно скликає проведення засідання Радбезу організації через "українську кризу" та прояви русофобії, яка нібито вирує на території України.

Він анонсував відповідне засідання на вівторок, 14 березня, близько 16.00 за київським часом. При цьому імена доповідачів з боку РФ Полянський не уточнив, натякнувши, що російська дипломатія може зіткнутися з надмірним тиском "з боку своїх ворогів".

Нагадаємо, що минулого разу Росія запросили засідання в Радбезі ООН на 24 лютого 2023 року з приводу річниці кривавого вторгнення РФ в Україну.

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