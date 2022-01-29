Міністерство закордонних справ РФ звинувачує Європейський Союз у "просуванні антиросійської політики".

Росія розширила список представників Європейського Союзу, яким заборонено в'їжджати на територію РФ.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Російська Федерація неодноразово застерігала сторону ЄС від використання нелегітимного в міжнародно-правовому відношенні інструментарію односторонніх обмежень. У зв'язку з цим російська сторона, керуючись принципом взаємності і паритетності, прийняла рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією міністерства закордонних справ РФ, список поповнили представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади низки країн-членів ЄС, а також керівники європейських приватних військових компаній.

Конкретних імен відомство не називає.

Як йдеться у повідомленні міністерства, "ЄС продовжує неправомірну, деструктивну і безглузду політику односторонніх обмежень щодо Росії".

У свою чергу, в ЄС заявили, що таке рішення з боку РФ не має правової основи і може викликати відповідну реакцію.

"Ухваливши його, Росія продовжує підживлювати клімат напруги в Європі замість того, щоб посприяти деескалації", - йдеться в повідомленні.

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