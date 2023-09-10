У Міноборони країни не вважають загрозою такі дії Москви.

Російська Федерація почала облаштовувати військові бази біля кордону з Фінляндією. На території гарнізону Алакуртті з'явилися ангари для обслуговування та зберігання техніки.

Фінське видання Yle опублікувало супутникові знімки, які показують відповідні зміни. На фото видно побудовані ангари для обслуговування і зберігання техніки на території гарнізону Алакуртті і військового складу в Петрозаводську. Зазначається, що ці об'єкти – перше свідчення того, що Москва знову почала інвестувати у військові бази біля фінського кордону.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що такі зміни не становлять загрози для країни. При цьому майор фінської армії у відставці Марко Еклунда зазначив, що головним завданням військового складу в Петрозаводську, швидше за все, є поставка техніки для війни проти України.

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"Я припускаю, що ангар, який там зведений, є ремонтним. Тобто це крите приміщення на час осінньо-зимових холодів, щоб можна було обслуговувати техніку", – повідомив військовий.

Фінляндія в НАТО - головні новини

Після вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року влада Фінляндії заявила про бажання вступити до НАТО. 18 травня 2022 року Гельсінкі офіційно подали заявку на членство в Північноатлантичному альянсі. 4 квітня 2023 року Фінляндія стала 31 членом НАТО.

У Кремлі відреагували негативно на розширення Альянсу. Російська влада пригрозила заходами у відповідь, тому що вважає рішення Фінляндії загостренням ситуації.

Пізніше представник МЗС Фінляндії Мікаель Антелла заявив, що Фінляндія веде двосторонні переговори з США на рахунок розміщення на своїй території американської військової бази.

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