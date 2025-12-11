За словами генсека НАТО, війна може набути такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени альянсу є "наступною ціллю Росії". Про це він сказав під час пресконференції у Берліні, цитує Sky News.

За його словами, альянс має докласти всіх зусиль, аби запобігти війні, яка може бути "такого масштабу, як війна, яку пережили наші діди та прадіди".

Рютте наголосив, що занадто багато союзників НАТО не відчувають нагальності загрози з боку РФ у Європі та не розуміють, що для запобігання такій війні потрібно швидко збільшити видатки на оборону та виробництво.

"Ми є наступною ціллю Росії. Я побоююся, що занадто багато хто спокійно самозаспокоюється. Занадто багато хто не відчуває нагальності ситуації і занадто багато хто вірить, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти настав саме зараз", - додав генсек НАТО.

Загроза війни між Росією та Європою - останні новини

Раніше у BBC припустили, як довго Британія могла б воювати, якби завтра настала війна з РФ. Зазначається, що слова Путіна були неприємним нагадуванням про те, що війна між Росією та НАТО не така вже й далека, на що сподіваються люди.

"Немає достатніх доказів того, що Велика Британія має план ведення війни, яка триватиме більше кількох тижнів. Медичні можливості обмежені. Процес поповнення резервів відбувається повільно... Британський план на випадок масових втрат, здається, базується на тому, що втрат не буде", - додав Гаміш Манделл з Королівського об'єднаного інституту служб (Rusi).

Водночас у The Independent розповіли, чи вистоїть Європа у війні проти Росії. За словами журналістів, Європа тільки зараз починає усвідомлювати свої недоліки в галузі оборони. Після закінчення Холодної війни витрати загалом скорочуються, тому сила Європи полягає в її єдності.

