За словами речника Кремля, нинішній підхід адміністрації Трампа влаштовує Росію.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів останні новини про мирні переговори щодо України під час пресконференції у Москві, передає Sky News, посилаючись на росЗМІ.

За його словами, існують побоювання щодо змін у національній стратегії США за майбутніх адміністрацій, однак теперішній підхід влаштовує Росію.

Пєсков додав, що сторони, які беруть участь у мирних переговорах, краще розуміють, що робота повинна вестися у тиші.

Речник підкреслив, що "усунення взаємних подразників" між Росією та США збільшить шанси на відновлення двосторонніх відносин між двома країнами.

Крім того, Пєсков наголосив, що у Кремлі очікують на інформацію про результати переговорів між США та Україною.

Мирні переговори щодо України - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський розкрив головну проблему в переговорах щодо мирного плану. За його словами, сторони так і не досягли згоди стосовно майбутнього Донецької та Луганської областей,

"Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу", - цитує Зеленського Bloomberg.

Водночас Axios писав, що США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки, необхідні для досягнення миру. За інформацією джерел видання, обговорення територіального питання було складним, але США намагаються розробити "нові ідеї" для його вирішення.

"Нам потрібно взяти всі чернетки та провести мозковий штурм", - наголосив український чиновник Axios.

