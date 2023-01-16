Російські громадяни десятками тисяч намагаються нелегально перетнути кордон Мексики і США.

Росіяни стали частіше отримувати відмови в отриманні візи на в'їзд у Мексику. Все через почастішання спроб нелегального перетину американо-мексиканського кордону. Про це заявив представник посольства Росії в Мексиці Андрій Трояновський в коментарі ТАСС.

Відзначається, що деякий час тому прикордонна служба Мексики стала частіше відмовляти у в'їзді громадянам ряду країн, зокрема росіянам.

"Ми спостерігаємо деяке збільшення відмов у в'їзді, але така пильна увага до туристів з Росії і пострадянського простору викликана зростанням потоку нелегальних мігрантів з цих країн, які використовують Мексику в якості транзитної зони для подальшого в'їзду в США", – заявив Трояновський.

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При цьому в російському посольстві запевняють, що якоїсь особливо пильної уваги саме до росіян з боку мексиканської влади немає. Там впевнені, що випадки відмови росіянам у в'їзді в Мексику "обумовлені не їх громадянством, а сумнівами, можливо, викликаними аналізом відповідей на питання про мету поїздки в Мексику, які ставлять співробітники міграційних служб".

При цьому американська статистика говорить про інше. Так, за даними The New York Times, за 2022 фінансовий рік (з 1 жовтня по 30 Вересня) при спробі перетнути американо-мексиканський кордон було затримано 21 763 громадянина Росії. Це майже в 50 разів більше, ніж було в 2020 році.

Війна в Україні - позиція Мексики

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мексика загалом посіла нейтральну позицію - відмовилася вводити санкції проти агресора, виступала проти поставок зброї Україні, але в той же час на словах співчувала Україні і засуджувала факт російської агресії.

У перші місяці війни в Мексиці відзначено зростання кількості росіян і українців, які намагаються нелегально перетнути кордон зі США. Серед таких виявився навіть депутат одного з російських міст.

У вересні президент Мексики виступив з пропозицією встановити в усьому світі, зокрема і в Україні, перемир'я на 5 років. В офісі президента України цю ініціативу розкритикували.

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