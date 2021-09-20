Жінці призначили 1 рік і 6 місяців колонії.

Півтора року колонії за твіт дав Московський суд Бреста громадянці Росії Ірині Вікхольм.

Про це в понеділок, 20 вересня, повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Процес над росіянкою почався 16 вересня. Через чотири дні суддя Євген Бреган постановив визнати жінку винною за ч. 2 ст. 367 КК РБ (Наклеп на Президента Республіки Білорусь) і призначити 1 рік 6 місяців колонії загального режиму.

Відводи судді та держобвинувачу суддя не задовольнив і став на бік держобвинувачення. Вирок ще не набрав законної сили, його може бути оскаржено.

Читайте такожЛукашенко: Білорусь отримає від Росії озброєння на мільярд доларівВікхольм своєю чергою заявляла, що кримінальна справа щодо неї має політичний мотив.

Жінку заарештували за твіт про Лукашенка: що відомо

Ірину Вікхольм затримали в Білорусі 28 травня 2021 року. Того дня ближче до вечора її запросили на бесіду до відділу з громадянства та міграції. Потім у квартирі жінки провели обшук, забрали ноутбук, а її саму помістили в ІТТ Ленінського РВВС Бреста на 3 доби. Далі перевели у Брестське СІЗО, де вона пробула з 1 червня до 5 серпня. Потім відправили на експертизу в Мінськ у РНПЦ психічного здоров'я і повернули в СІЗО-7.

Приводом для кримінальної справи став твіт Вікхольм від 23 травня 2021 року з посиланням на її статтю в "Живому Журналі". При цьому публікація була повним передруком статті російської служби BBC про інцидент з літаком Ryanair і Романом Протасевичем. Жінка додала лише свій заголовок: "Черговий злочин Лукашенка: акт державного авіапіратства", взявши фразу "акт державного авіапіратства" з того ж матеріалу BBC, де наводилася реакція МЗС Греції на інцидент.

За словами Вікхольм, у Брестському СІЗО її змушували говорити про "схильність до екстремістської діяльності". А в наданій до суду характеристиці начальство СІЗО-7 написало, що жінка схильна до екстремізму і нібито не бажає саморозвиватися. При цьому в СІЗО їй відмовлялися видавати навіть книги.

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Автор: Катерина Комолова