Остаточне рішення буде ухвалено в залі пленарних засідань.

Депутати економічного комітету парламенту Болгарії вирішили, що відмова від російської нафти має відбутися не раніше 1 жовтня наступного року, а скорочення використання нафти РФ має відбуватися поступово.

Як повідомляє bnr.bg, дане рішення є результатом підготовки до другого другого читання законопроекту про відмову від російської нафти, яким пропонується скасувати відмову, проте остаточне рішення буде ухвалено в залі пленарних засідань.

Два тижні тому економічний комітет в першому читанні ухвалив законопроект, який передбачав відмову від російської нафти в 30-денний термін. Однак міністр економіки Болгарії Богдан Богданов заявив, що введення заборони на ввезення російської нафти на передбачений поки 30-денний термін призведе до стрибка цін на пальне.

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"Реалістичні терміни відмови становлять 12 місяців або 1 жовтня 2024 року. Ризики високі, особливо щодо 30-денного терміну, встановленого в даний час. Я не можу точно передбачити, якими будуть ціни, але ціни значно зростуть. І тут треба сказати, що теж будуть можливості для спекуляцій і, можливо, навіть нестачі пального", - заявив мііністр.

За словами Богданова, альтернативних варіантів поставок неросійської нафти, в тому числі через Чорноморський регіон, досттньо, проте своєчасне узгодження обсягів необхідне для забезпечення виробничого циклу.

"Приблизно кожні 6 днів ми отримуємо танкер на нафтопереробний завод для переробки. Оскільки відмова від права скасована, ми повинні спочатку отримати узгоджені кількості неросійської нафти для переробки на нафтопереробному заводі. Ці кількості мають бути узгоджені з такими контрактами і параметрами, щоб в кінцевому підсумку гарантувати ритмічні поставки і якість одержуваної сировини", - заявив він.

Болгарія та російська нафта

У травні 2022 року Болгарія пригрозила заблокувати нафтові санкції ЄС проти РФ. Країна хотіла, щоб Європейський союз погодився на виняткові умови купівлі російської нафти для неї.

У червні 2023 року повідомлялося про те, що Болгарія подає до суду на "Газпром". Поставки газу були зупинені після того, як Болгарія відмовилася здійснювати розрахунки з агресором в російських рублях.

У вересні 2023 року Болгарія відібрала у "Лукойлу" контроль над нафтовим терміналом. Повідомлялося, що Болгарія не виплачуватиме концесіонеру компенсацію, оскільки договір розірвано у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

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