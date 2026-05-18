'РФ втрачає видобуток нафти, і це справді дуже боляче': Зеленський про удари по НПЗ

В Росії за п’ять місяців року дефіцит загальних доходів значно більший, ніж росіяни планували на весь рік.

Успішними результатами серії українських далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії стало те, що росіяни скорочують нафтопереробні потужності та зупиняють свердловини. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення до українців.

Зокрема, президент заслухав доповідь розвідки по російських втратах від "українських санкцій": "Тільки цими місяцями мінус 10 відсотків російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей".

Як пояснив глава держави, щоб відновити видобуток на свердловинах, Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть на коливання ринку.

"Росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи, завдяки комплексному нашому тиску – на всіх рівнях – за п’ять місяців року в них уже дефіцит значно більше, ніж вони планували на рік", - підкреслив Зеленський.

Здатність Кремля фінансувати війну

Разом з тим, як підкреслив Зеленський, російський диктатор Володимир Путін, звісно, "відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно".

"Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок тиску – все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз у них уже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми. Ми фіксуємо їх. І будемо ламати їх", - наголосив Зеленський.

Ціни на нафту - останні новини

За даними Bloomberg, вартість російської нафти марки Urals у травні зросла до найвищого рівня з жовтня 2023 року через подорожчання "чорного золота" внаслідок війни на Близькому Сході.

За даними Reuters, ціна на нафту в світі зранку 18 травня продовжила зростання. Котирування підштовхнула вгору дронова атака Ірану на атомну електростанцію в Об’єднаних Арабських Еміратах, а також інформація про можливе обговорення президентом США Дональдом Трампом варіантів військових дій проти офіційного Тегерану.

