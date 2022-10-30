Чиновники йдуть у відпустку і з неї на роботу вже не повертаються.

Чиновники російського уряду і мерії Москви тікають від мобілізації за кордон.

Про це повідомляє "Настоящее время" з посиланням на головного редактора видання "Верстка" Лолу Тагаєву.

Виданню відомі випадки від'їзду співробітників російських Мінпросвіти, Міністерства цифрового розвитку та Центробанку.

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У деяких відділах мерії Москви недорахувалися 20-30% штату, оскільки чиновники йдуть у відпустку і після неї вже не повертаються.

"Насамперед їдуть у країни Середньої Азії, як члени виконкому Російського футбольного союзу. Нам написали кілька різних співробітників мерії та міністерств, їм хотілося поділитися своєю історією. Ніхто не хоче воювати, вбивати і бути вбитим. На відміну від жителів російської глибинки, у співробітників відомств є доступ до найрізноманітнішої інформації - не тільки до телевізора. Вони розуміють, що відбувається", - повідомила Тагаэва.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

20 жовтня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тис. осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізовані з Росії вже почали прибувати в зону бойових дій на тимчасово захоплених територіях і вони оснащені засобами захисту, шоломами радянського зразка та зброєю низької якості.

28 жовтня Шойгу відзвітував Путіну про підсумки часткової мобілізації. Шойгу заявив, що заходи щодо часткової мобілізації завершені. За його словами, за місяць і 1 тиждень після оголошення мобілізації були мобілізовані 300 тис. осіб, а 82 тис. призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт.

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