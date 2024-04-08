Росія нарощує пропагандистські операції в рамках другого фронту.

Коли в серпні 2024 року президент США Джо Байден запропонував виділити додаткові 24 мільярди доларів на фінансування України, московські політтехнологи, які працюють на Кремль, були готові спробувати підірвати громадську підтримку законопроєкту, свідчать внутрішні документи Кремля.

У рамках кампанії, метою якої був вплив на обговорення в Конгресі та інші політичні дебати з метою розпалювання антиукраїнських настроїв, пов'язані з Кремлем політтехнологи і тролі написали тисячі сфабрикованих новинних статей, постів у соціальних мережах і коментарів, що пропагують американський ізоляціонізм, нагнітають страх перед безпекою кордонів США та намагаються посилити економічну й расову напруженість у США, згідно з численними внутрішніми кремлівськими документами, отриманими європейською розвідувальною службою і вивченими виданням The Washington Post.

Понад 100 документів, датованих періодом із травня 2022 року до серпня 2023 року, було надано The Post з метою викриття пропагандистських операцій Кремля, спрямованих на підрив підтримки України в США, а також викриття їхніх масштабів і методів. Ці файли є частиною серії витоків, які дали змогу отримати рідкісне уявлення про паралельні зусилля Москви з ослаблення підтримки України у Франції та Німеччині, а також про дестабілізацію в самій Україні.

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Росія нарощує пропагандистські операції в рамках другого фронту, який, за словами нинішніх і колишніх високопоставлених західних чиновників, став для Москви майже таким же важливим, як військова кампанія в Україні, особливо з огляду на те, що схвалення Конгресом подальшої допомоги стало критично важливим для здатності Києва продовжувати оборонятися.

"Головним пріоритетом Росії є припинення поставок зброї, тому вони використовують різні можливості, щоб подивитися, що спрацює... Ми бачимо широку кампанію, в якій задіяно безліч напрямків, і деякі з них працюють краще, ніж інші. Росіян це не хвилює. Вони просто намагаються створити сприятливе середовище", - сказав один із республіканців на Капітолійському пагорбі.

Кампанія намагалася представити президента України Володимира Зеленського корумпованим, наголошувала на кількості мігрантів, які перетинають кордон США і Мексики, закликала фінансувати охорону кордонів замість допомоги Україні та назвала "білих американців" головними переможеними через допомогу, що йде ззовні.

Стратегія пропагує погляди вкрай правого крила Республіканської партії і закликає до того, щоб деякі з цих поглядів озвучувалися американськими "лідерами громадської думки і політиками", йдеться в одному з документів, але в ньому не названо людей, яких можна було б залучити для цього.

На думку аналітиків та колишніх американських чиновників, ця кампанія є частиною все більш витонченої стратегії, яка ґрунтується на майже 10-річних зусиллях Кремля щодо посилення голосів популістських політиків, які виступають проти глобальної ролі США.

Оскільки вкрай праве крило Республіканської партії з серпня, по суті, блокує прийняття будь-якої подальшої допомоги Україні, зусилля Кремля щодо підриву підтримки України, наразі отримали найбільший імпульс у Сполучених Штатах, ніж деінде.

"Вплив російської програми за останнє десятиліття... видно з дебатів у Конгресі США щодо допомоги Україні", - заявляє керівник Центру аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс. "Вони впливають на стратегічний план", - додає він.

"Раніше ви ніколи б не почули... від політиків у США, що Україна недостатньо значуща і ми не підтримуватимемо НАТО", - підкреслив Уоттс.

Депутат Майкл Р. Тернер, який очолює Постійний спеціальний комітет Палати представників з розвідки, напередодні заявив, що "абсолютно вірно", оскільки деякі республіканські члени Конгресу повторюють російську пропаганду про протистояння в Україні.

"Ми бачимо, що Росія безпосередньо намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими – деякі з них ми навіть чуємо, коли вони вимовляються на засіданні Палати представників", – зазначив Тернер.

За словами Воттса, Росія "повідомляє аудиторії 80 відсотків того, що вона вже чує, і 20 відсотків того, що вона хоче, щоб аудиторія почула. Це відповідає запиту на інформацію, а потім [росіяни] додають трохи своєї власної інформації, це виявляється дуже ефективним".

Зусилля Кремля з втручання в політичну систему США вперше стали очевидними напередодні президентських виборів 2016 року, коли американська розвідувальна спільнота дійшла висновку, що Росія розгорнула мережу тролів - творців фальшивих акаунтів у соціальних мережах - для поширення дезінформації, що сприяє президентській кампанії Трампа та спрямовані на саботаж кандидатури Хілларі Клінтон.

З того часу деякі соціальні медіа-платформи намагаються посилити контроль за ворожими державними суб'єктами, але кампанії дезінформації все ще продовжують розростатися.

Російська дезінформація - деталі

Російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі, значно зросли в масштабі, майстерності та скритності. Про це, як пише Financial Times, попередив керівник відділу культури та комунікацій Федерального міністерства закордонних справ Німеччини

За словами високопоставленого дипломата, Росія поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях з автоматизацією, і це робить її підривні атаки більш ефективними і боротьбу з ними складнішою.

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