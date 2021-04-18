На думку очільниці оборонного відомства Німеччини, Росія розгортає війська вздовж кордону з Україною, щоб "спровокувати реакцію".

Читайте такожDie Welt: Берлін вважає, що війська РФ біля України - не причина поховати "Північний потік-2"За словами міністра оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер, дії Російської Федерації загрожують Європі.

У суботу, 17 квітня, міністр заявила, що Росія представляє "конкретну і безпосередню" загрозу безпеці Європи, передає німецьке агентство dpa. Таку заяву Крамп-Карренбауер зробила на тлі стягування військ РФ до територій, близьких з українським кордоном.

"Російська зброя та війна в середині Європи створюють реальні загрози", - зазначила міністр.

За її словами, розгортання військових сил Росії вздовж кордону з Україною спрямовано не на те, щоб вселити довіру, а щоб "спровокувати реакцію". Крамп-Карренбауер вкотре зазначила, що Німеччина та Україна "не поведуться на цю російську гру".

Стягування військ РФ до кордону України

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Переклад: Катерина Комолова