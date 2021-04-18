Читайте такожDie Welt: Берлін вважає, що війська РФ біля України - не причина поховати "Північний потік-2"За словами міністра оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер, дії Російської Федерації загрожують Європі.
У суботу, 17 квітня, міністр заявила, що Росія представляє "конкретну і безпосередню" загрозу безпеці Європи, передає німецьке агентство dpa. Таку заяву Крамп-Карренбауер зробила на тлі стягування військ РФ до територій, близьких з українським кордоном.
"Російська зброя та війна в середині Європи створюють реальні загрози", - зазначила міністр.
За її словами, розгортання військових сил Росії вздовж кордону з Україною спрямовано не на те, щоб вселити довіру, а щоб "спровокувати реакцію". Крамп-Карренбауер вкотре зазначила, що Німеччина та Україна "не поведуться на цю російську гру".
Стягування військ РФ до кордону України
- Раніше Крамп-Карренбауер звинуватила Росію у провокаціях через стягування військ до кордону з Україною.
- "У мене таке враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. І ми разом з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру", - казала міністр.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram