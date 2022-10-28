Серед таких є компанії, власники яких нещодавно потрапили під санкції.

Європейська комісія випустила звіт щодо ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму в ЄС.

Як повідомляє Spiegel, у звіті ЄК інформує, що в Європі діє майже 31 тисяча компаній, бенефіціарні власники яких походять з Росії.

Серед цих компаній є 1400 таких, власники яких нещодавно потрапили під санкції. У звіті враховані 33 таких особи.

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В основному ці компанії працюють у сферах нерухомості, будівництва, готельному бізнесі, а також у фінансовому та енергетичному секторах.

При цьому, як наголошують в звіті, деякі олігархи можуть приховувати, що володіють або мають контроль над цими компаніями, через посередників, які зареєстровані в третіх країнах. Також такі приховані компанії можуть мати номінальних акціонерів.

У документі акцентують, що за допомогою підставник компаній зловмисники можуть приховувати не тільки походження та призначення коштів, а й замаскувати фактичного отримувача коштів. Зазначають також, що створення фіктивних компаній залишається легкою справою, тож вони і досі використовуються для переміщення сотень мільйонів євро.

Автори звіту наголошують, що зрештою ці кошти можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації в інших країнах.

Що стосується війни в Україні і застосованих у зв’язку з цим санкцій, у звіті зазначено, що належне впровадження заходів ЄС із заморожування активів вимагає ефективного дотримання правил прозорості бенефіціарної власності.

"Розкриття чорних грошових потоків не тільки допомагає захистити демократію та безпеку громадян ЄС, але й сприяє боротьбі з впливом автократій", — йдеться у звіті.

ЄК наголошує на необхідності поліпшення обміну інформацією та "належного" розкриття та моніторингу активів у державах-членах ЄС.

Дестабілізаційні дії Росії за кордоном

У вересні розвідка США розсекретила дані про те, що влада РФ таємно фінансувала політиків по всьому світу.

Зокрема, як повідомляв CNN, розвідка США встановила, що за останні 8 років для посилення власного політичного впливу за кордоном РФ таємно фінансувала іноземні політичні партії, окремих політиків і чиновників більш ніж в 20 країнах.

Припускають, що деякі грошові перекази Росії могли залишитися непоміченими. За даними США, російська влада планувала витратити ще сотні мільйонів доларів на таке фінансування.

Зокрема, The Washington Post з посиланням на секретні матеріали, отримані українською розвідкою, та молдавських, російських і українських чиновників повідомило, що Федеральна Служба безпеки Росії працює над поваленням прозахідного уряду Молдови, витрачаючи мільйони доларів на переорієнтацію країни на Москву.

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