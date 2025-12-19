Дрон помітили випадкові перехожі, після чого опублікували знімки в соцмережах.

У провінції Коджаелі на північному заході Туреччини виявили невпізнаний безпілотник. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Туреччини на своїй сторінці в соцмережі Х, за попередніми даними, це російський дрон.

"Згідно з попередніми даними, сьогодні в районі Чубуклубала в Ізмітському районі провінції Коджаелі було виявлено безпілотний літальний апарат (БПЛА). Передбачається, що це "Орлан-10" російського походження", - йдеться в заяві.

У МВС Туреччини додали, що розслідування цього інциденту триває. У відомстві зазначили, що "Орлан-10" використовується для розвідки.

Нагадаємо, що "Орлан-10" був прийнятий на озброєння Росією в 2013 році. Це багатоцільовий дрон, який найчастіше використовується для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. У 2022 році була представлена ударна модифікація цього БПЛА.

Російський дрон атакував турецький танкер - що відомо

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що російський дрон-камікадзе здійснив прицільну атаку на турецьке судно VIVA, яке прямувало до Єгипту з вантажем української соняшникової олії. За його словами, безпілотник влучив безпосередньо в рубку судна.

Плетенчук зазначив, що за дві доби це було вже четверте судно, яке належало турецьким компаніям і отримало пошкодження внаслідок дій Росії. Плетенчук звернув увагу, що попередні три судна були атаковані в портах, тоді як VIVA постраждало у відкритому морі.

