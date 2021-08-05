Тімоті Холл помер, виконуючи трюки на пікапі у дворі свого друга.

Популярний в США відеоблогер Тімоті Холл загинув внаслідок жахливої ДТП.

Про це повідомляє New York Post.

Мати 18-річної зірки TikTok опублікувала на його сторінці відео, в якому заявила, що трагедія трапилася минулими вихідними.

Холл виконував трюки на пікапі у дворі свого друга в штаті Флорида. На небезпечному повороті він не впорався з керуванням і вилетів через бічне скло. Автомобіль перекинувся слідом і розчавив парубка.

"Він любив TikTok і просто вірив усім, хто його підтримував. Це дуже багато значило для нього", - сказала мати Тімоті.

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У момент аварії в машині знаходився також приятель і дівчина блогера — чи постраждав хтось із них, не вказується.

У TikTok Тімоті Холл був відомий як "Timbo the Redneck". На його аккаунт були підписані понад 200 тис. осіб, а його відео зібрали 2,5 млн лайків.

На краудфандинговій платформі GoFundMe був організований збір коштів на похорон блогера — його фанати пожертвували 10 тис. доларів.

Не так давно в США моторошною смертю помер 19-річний блогер Ентоні Барахас — його і його дівчину застрелили під час походу в кінотеатр.

Автор: Станислав Кожемякин