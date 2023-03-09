Втім, влада Варшави не бачить жодних проблем в роботі центру.

Українські біженці поскаржилися на умови проживання в одному з пунктів масового розміщення у Варшаві (Польща). За словами українців, вони зазнають там ще й психологічного насильства.

Як пише The Warsaw, центр розміщений у приміщенні театру, який не працює. Його переобладнали, щоб розмістити українців. Пункт підзвітний столичній мерії.

За словами українців, у цьому пункті нібито мешкають майже 300 осіб. Для них обладнали лише один санвузол та кухню. У кожній кімнаті розміщують по вісім людей, а великі сім'ї нерідко розділені в різних кімнатах.

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Людям пропонують спати на польових розкладачках, розташованих вкрай близько одна до одної. Попри те, що санвузом у центрі один для трьох сотень людей, на стінах є грибок. З ним ніхто не бореться.

Проживання у центрі гарантує біженцям харчування. Людей дійсно годують, але нерідко діти скаржаться на біль у животі після прийому цієї їжі. Крім того, графік харчування суперечливий, адже сніданки подають о 9 ранку. У цей час більшість мешканців центру вже на роботі.

Українці стверджують, що персонал досить часто зверхній до них, а відчуття безпеки центр їм не дає. Мешканців центру досить часто змушують прибирати загальні приміщення, зокрема кухню, їдальню та подвір'я центру, а у разі відмови біженцям дають так зване попередження. У разі отримання двох таких попереджень людей виселяють.

На територію центру заборонено запрошувати сторонніх людей, навіть якщо це родичі.

Скаргами біженців займається юристка. Фахівчиня звернулася до уповноваженого з цивільних прав Польщі з вимогою вжити заходів щодо персоналу та адміністрації центру для біженців. Крім того, про ситуацію в центрі вже знають у мерії Варшави. Чиновники переконують, що умови в центрі відповідають регламенту, а скарг про неналежне поводження з мешканцями вони раніше не отримували.

У серпні 2022 року центр успішно пройшов перевірку. За словами чиновників, ведуться роботи з надання послуг із харчування.

Українські біженці в Польщі

Польща - одна з країн, яка прийняла найбільше українських біженців. Польська влада запровадила кількаетапну підтримку біженців, а громадяни країни всяляко їм допомагали. Українцям, які тікали від війни, пропонували безкоштовний проїзд на транспорті по всій Польщі, безкоштовне житло, харчування, соціальну та гуманітарну допомогу.

Українці досить швидко адаптувалися та взялися за пошук місця працевлаштування. Повідомлялося, що 84% українських біженців у Польщі уже знайшли собі роботу. Більше, ніж чверть біженців зробили це у перший місяць після свого прибуття до країни.

З березня 2023-го року проживання в центрах прийому біженців стало платним для українців.

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