Прем'єр-міністр Японії заявив, що будь-який запуск північнокорейської ракети стане серйозним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Японія в понеділок привела в бойову готовність свою систему протиракетної оборони і попередила, що зіб'є будь-який об'єкт, що загрожує її території. Раньше Північна Корея попередила японську берегову охорону про запуск супутника в період з 31 травня по 11 червня.

Про це пише Reuters. Північна Корея, що володіє ядерною зброєю, заявляє, що завершила створення свого першого військового супутника-шпигуна, а лідер Кім Чен Ин схвалив останні приготування до запуску.

"Уряд визнає, що існує ймовірність того, що супутник може пройти через територію нашої країни", - заявив головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

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У Міністерстві оборони Японії зазначили, що для знищення ракет Північної Кореї застосують зенітні керовані ракети SM-3, які можуть вражати цілі в космосі, або зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3, призначений для ліквідації цілей ближче до землі.

Японія очікує, що Північна Корея запустить ракету зі своїм супутником над ланцюгом південно-західних островів, як це було в 2016 році, заявив представник Міністерства оборони.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив журналістам, що будь-який запуск північнокорейської ракети стане серйозним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які засуджують її ядерну і ракетну діяльність.

"Ми закликаємо Північну Корею утриматися від запуску", - написав його офіс у Twitter, додавши, що буде співпрацювати зі своїми союзниками - США, Південною Кореєю та іншими країнами, - і зробить все можливе для збору та аналізу інформації про будь-який запуск.

У Північній Кореї розкритикували плани Південної Кореї, США і Японії щодо обміну даними про запуски своїх ракет в режимі реального часу, описавши, що ці три країни обговорюють "зловісні заходи" щодо посилення військового співробітництва.

Аналітики кажуть, що супутник є частиною програми технологій спостереження, яка включає безпілотники, призначені для поліпшення її здатності вражати цілі в разі війни.

За повідомленням північнокорейського Державного інформаційного агентства KCNA, в травні Кім проінспектував об'єкт військового супутника.

В останні місяці Північна Корея провела серію запусків ракет і випробувань зброї, у тому числі нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

Запуск ракет КНДР - новини

Як повідомляв УНІАН, у квітні Північна Корея без попередження запустила балістичну ракету середньої або великої дальності в бік Японського моря, викликавши стурбованість військових Південної Кореї.

А в листопаді КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Східного моря. Вона пролетіла над територією Японії.

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